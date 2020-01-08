【武漢肺炎】西環藥房口罩賣斷市　區議員一連兩日派發口罩

武漢爆發不明原因肺炎，疫情仍然持續，本港截至昨日（7日）中午累計已出現30宗懷疑個案。香港人經歷過沙士陰霾，近日亦不敢輕視，紛紛四出搶購口罩，許多藥房的口罩早已被搶購一空。西營盤區議員黃永志在區內一連兩日派發口罩，並提醒居民注意衛生，令不少居民讚好。

西營盤區議員黃永志昨日已在其Facebook專頁發文表示，會在西營盤港鐵站一帶向街坊派發免費口罩。

黃永志一連兩日派發近千口罩

西營盤區議員黃永志昨日已在其Facebook專頁發文表示，擔心武漢出現的不明原因肺炎會在香港肆虐，怕會重演當年SARS一役，故昨日上午已在西營盤地鐵站一帶向街坊派發免費口罩。今早亦有網民在社交群組，上載黃永志在上班時間向街坊派發口罩的照片，並表示讚賞。

黃永志指，市民反應熱烈，一連兩日已送出800至1000個口罩，相信未來一兩日便會派完。 （蔡正邦攝） 區內藥房口罩賣斷市 街坊欲購無從 黃永志今午接受訪問時稱，有街坊早前在台灣訂購了1800個口罩，有見近日武漢不明原因肺炎在港肆虐，於是將該批口罩轉贈予他，托他代為派發。黃永志指，市民反應熱烈，一連兩日已送出800至1000個口罩，相信未來一兩日便會派完。他續指，西環昨晚起許多藥房的口罩已經賣斷市，他亦收到許多街坊查詢哪裏還有口罩出售，有街坊已經預先向藥房留貨，惟區內大部份藥房仍未返貨。黃指，部份街坊更投訴其他區份口罩炒高至10蚊一個。

呼籲街坊可贈送口罩、消毒梘液

黃表示，市民已開始在藥房搶購口罩， 希望政府不要阻撓口罩入口，內地亦不要延誤通報疫情。他更呼籲，如果區內街坊有大量額外的新口罩，或消毒梘液等，可以捐贈出來，他將盡快派發予其他市民。