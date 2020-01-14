【告別流浪】陳梓維手寫新議員辦事處招牌　歡迎「被連儂」

踏入2020年，新一屆區議會剛換屆，不少新任議員早已投入其工作，為街坊服務，大多更忙於籌備開設議員辦事處、招聘職員等事宜，惟因種種因素所致，要找到一個合適舖位作辦事處十分困難。部分議員暫時還需要過著「無殼」生活，使他們難以有一個固定位置為市民服務、著手處理不同個案。近日，油尖旺佐敦南區議員陳梓維成功獲短期租約，脫離「無殼」生活。

獲短期租約過渡 6月告別「無殼」生活

陳梓維指，近日獲得業主給予短期租約，這幾天才進行簽約等事宜。由於辦事處是新開，現階段並沒有很多街坊到訪。陳梓維的臨時議員辦事處會在現址維持至6月，他表示：「現在先租著這裏，先用著，其實6月已有一個長租約，辦事處也會在現址附近。」

辦事處堅持「手寫」特色

陳梓維曾在選舉前夕，因手寫政綱意外爆紅。現在他辦事處門前同樣是用便利貼手寫上「陳梓維議員辦事處」。他解釋，會這樣手寫張貼在門前並沒有特別的意思，只是用處有點像是意見牆或連儂牆，供前往辦事處的街坊和市民在內部貼上字句，起一些鼓勵作用，他指貼在意見牆的字句他都會細閱。提到他的議員助理時，他表示：「現在已經請了一名（議員助理），之後會再請。」他續說，議員助理是當自己不在時，協助他處理地區事宜。