【區會開鑼】140呎議辦僅僅大過標準車位　屯門新丁「天價」承租

新一屆區議會剛換屆，不少新任議員正忙於籌備開設議員辦事處、招聘職員等事宜。其中屯門翠興區區議員、屯門社區網絡主席潘智鍵為更方便接觸和服務選民，決定每月花約2萬元於屯門翠林花園承租一個僅140呎的地舖，他形容該地鋪「好似個窿咁細」。 潘智鍵指，每月實報實銷營運開支償還款額只約4萬4千多元，租用該選址已花逾半營運開支，為未來地區服務增添困難。

潘智鍵決定每月花約二萬元，承租位於翠林花園、僅140呎的地鋪，簽租四年。（潘智鍵提供）

普遍區議員議辦租金約一萬元

潘智鍵在當選後數天已開始籌備開設議員辦事處，他指翠興選區的情況比較特別，區內商場例如卓爾居、大興花園二期商場很少空置商舖可供承租，加上區內沒有公營房屋，不像其他區議員可租用由房署提供、價錢較便宜的單位。

他又指，該區地舖選擇不少，惟居民希望他能租用地舖，最終決定每月花約二萬元，承租位置翠林花園、僅140呎的地鋪，簽租四年。根據規劃署標準，私家車及的士泊車位的長度及闊度標準為5米及2.5米，即是12.5平方米，即134.55呎，潘智鍵的議辦僅僅大過一個車位。

潘智鍵日前與其他屯社網成員於元旦遊行擺設街站。（潘智鍵facebook）

區議員每月實報實銷營運開支償還款額只有約4萬4千多元，包括議員辦事處租金、招聘職員等。潘智鍵指，議辦開支已花逾半營運開支，未來可能只能招聘一名全職職員和一至兩名兼職職員，他坦言若職員人數不足，對地區服務亦會有所影響。

綜合各方消息，普遍區議員議辦的租金均為一萬元左右，房署房間租金可低至五千至六千元，二萬元租地舖已可算是天價。