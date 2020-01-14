【屯門公園】大媽再戰屯公惹衝突　與市民互罵推撞　警到場截查

昨天（13日）有屯門區議員到屯門公園視察地大媽賣唱問題，引發衝突，其後有防暴警員再場，屯門新墟區議員張可森一名助理被防暴警員帶走。今日，屯門龍門區議員曾錦榮指再有大媽「約戰」，會於下午三時左右前往屯門公園賣唱，曾呼籲屯門居民前往屯門公園，並向康文署舉報，逾百名市民聚集，大媽與在場市民一度爆發罵戰及爭執，多名警員到場截查。

屯門龍門區議員曾錦榮今日（14日）於Facebook指，再有大媽「約戰」，會於下午前往屯門公園賣唱，曾錦榮曾呼籲屯門居民前往屯門公園，並向康文署舉報。今午（14日）屯門公園湖邊有數十名男女開音響唱歌，據記者現場直擊，聲浪頗大，旁邊有約三百人圍觀。當中有年輕人不滿表演人士聲浪過大，表演者則拉起「借屯門公園開刀」的橫額，又稱「法律面前，人人平等」。雙方一度發生爭執及推撞，有市民指責表演者為「雞」，表演者則指罵市民為「曱甴」等具有挑釁性的字眼。有區議員及疑為園方保安公司人員從中調停。期間一名男子報稱不適暈倒在地，無需送院。

雙方爭執期間有一隊軍裝警察，配備警犬於屯門公園附近巡邏，警察曾兩度進入屯門公園，當警察進入公園時，雙方便停止爭吵，惟當警察離去，雙方又起口角。警察進入屯門公園後，曾要求區議員維持現場治安，其後又向起哄的支持表演者的長者開咪：「伯伯，唔需要同佢哋嘈嘅，我哋分開少少得唔得？」有長者向該開咪警員表示：「係佢哋挑釁我哋先㗎！」該警員回覆：「得，得，我哋知嘅。」

有老年男子一度聲稱自己不適，暈倒在地，其後無需送院。（陳浩然攝）

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警察於下午五時許第二度進入公園範圍，並拉起封鎖線，截查十多名表演人士的身份證。其後協助康文署人員將持有音響的人士驅離現場，期間氣氛和平，沒有發生爭執。約傍晚六時，該十多名人士被驅逐離場後，其他圍觀人士亦陸逐散去。