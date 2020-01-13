【光復屯門】康文署票控大媽釀衝突防暴警介入　區議員助理被帶署

為了阻止屯門公園大媽於公園範圍內進行非法行乞及打賞行為。去年（2019）十二月二十一日起，屯門區議員發起「屯門公園會面市民計劃」，每日3點至6點在屯門公園內會見市民，同時監察康文署執法，並在大媽進行非法行乞及使用擴音機時向公園經理舉報。惟至今，大媽問題仍未能圓滿解決。今天（13日）更有30多名大媽和其粉絲前往屯門公園，依舊擺檔唱歌，現場更有人手持「法律面前人人平等，反對暴力」的橫額，疑為近日被阻擺檔感到不滿，有在場當值的區議員更直指他們是來示威，感到有意和他們「決戰」，康文署職員票控在場大媽，惟事件演變成衝突，有區議員與大媽發生碰撞，更有區議員助理被指涉嫌打人而被帶署。

屯門公園大媽問題困擾區內長達十多年，去年屯門市民為了表達對區內的強烈不滿，並發起「光復屯門」行動，其後屯門區議會通過取消自娛區，但時至今日，大媽問題仍未得到解決，該處還是不時有大媽公然擺檔唱歌，令部分居民感到滋擾。

康文署疑人手不足 無法請離大媽

民協屯門兆禧區議員甄紹南指：「雖然（問題）已經有改善，但由星期六開始，就有人刻意在同一個點聚集。」他表示，之前幾次到場當值，雖然偶爾有獨立六、七檔在現場，但今日有數十個人刻意在同一個點聚集。「今天在兩點多到（屯門公園）水池附近，就發現有大媽在現場唱歌。」其後，他們找來康文署人員協助執法，康文署人員也向他們發出告票及請示離開，惟人員離開一刻後，大媽又再回來，情況僵持，終使警方和防暴警察介入，協助大媽離開。

現行規例未能永久禁大媽駐場 區議員將向申訴專員投訴

甄稱：「因康文署人手有限，在現場也只有兩個經理協助執法，不能把他們全部捉到。」他續說，大媽現時為了保住檔攤，當他們有一個被請離開，另外一個會繼續唱，另外一個被趕離後，剛才離開的又會再回來，以上行為重重複複發生。「今日到現時為止，其實他們都未有唱過一首完整的歌曲，我覺得他們是來和議員『決戰』的。」甄表示，「現今康文署執法流程相較以前已經快了，但現時規例只能在一個時間趕走大媽，並不能長久趕走，使他們能過一會又再回來。」他指日後會聯同同區區議員、康文署及警方討論，希望最後能修例，改善漏洞，永久防止這個問題再次發生。此外，他們亦會就大媽在屯門公園的不法行為向申訴專員投訴，跟進這個問題。

大媽稱「歌手開會」屢入屯公 警到場帶走喻米英

工黨屯門區友愛北議員林明恩指，早於上周末，大媽已表示了今日會到屯門公園作「反擊」。大媽更向在場區議員表明，他們是打著歌手開會的名義在屯門公園聚集。林在下午兩點半到場時，已有居民協助在場康文署經理執法，指其中一名大媽喻米英違反公園使用規例。康文署經理到場後，要求喻出示身份證及向她發出告票，惟遭到她拒絕。林稱在場大媽每次均要警方到場後，才會出示身份證，事後警方及防暴警到場，帶離喻米英。惟隔了不久，喻米英又再次回到屯門公園，繼續進行他們的「會議」。林表示警方兩次協助帶離喻米英，她也是離開不久後，重新回到屯門公園，坦言：「只要條例漏洞一天在，這個問題就解決不了。」

區議員與大媽發生碰撞 防暴警到場

大媽和其歌迷們更在公園中使用擴音機和麥克風等器材大聲控訴：「為什麼公園不能唱歌，為什麼（區議員）要天天下來弄我們！」林明恩指也想告訴他們想光復屯門公園的原因，故向他們借用器材和在場人士說明，惟不下幾分鐘，他就被大媽使用其他麥克風疊聲，又把他的麥克風關掉，令他難以繼續說下去。過程中，大媽與他發生碰撞，他指更有大媽嘗試把他從花叢中拉下來，場面一度混亂，「盧俊宇（民主黨屯門區議員）為了攔住大媽，令自己的電話也跌爆了，而且他也有受傷。」其後，大批警員和防暴警察到場，現場的人群才逐漸散去。據悉，在警員到場後，有大媽向警員報案，指在推撞期間被議員助理打，區議員張可森的助理在現場被警方帶署協助調查。張可森其後在facebook發文，指其助理被捕，正密切關注事件，林健翔、甄霈霖及何杏梅議員亦正前往青山警署提供支援，呼籲在場目擊事件發生的街坊主動聯絡。