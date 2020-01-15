【新春和你EAT】民間團體新春熟食墟市　糖畫師製Pepe熱糖吸客

多個民間關注基層及墟市組織將於大年初一、二舉行農曆新年新春墟市「2020新春和你EAT」。墟市將假長沙灣保安道遊樂場舉行，屆時將有39檔熟食攤檔及音樂表演、攤位遊戲等。多個民間參與組織均希望政府能為墟市政策鬆綁，並冀墟市能於十八區遍地開花。

食物涵蓋多國風味

去年，多個民間團體曾在於深水埗舉辦新春墟市，今年响道食熟食墟市顧問計劃、關注綜援低收入聯盟、重現街道熟食文化關注組、深水埗見光墟關注組將於長沙灣保安道遊樂場再辦新春墟市。屆時將有39檔熟食（4檔由生變熟、35檔翻熱小食），食物涵蓋多國風味及傳統本地銜頭小食，當中包括松葉蟹味噌甲羅燒、台式麻辣豬血豆腐、焦糖木糠布甸、豬頭餅、炸蠔餅、冰滴越南咖啡等。

檔主葉先生任職餐廳主廚，希望推動日本的街頭小食文化融入本地墟市 ，期待令年宵市場充滿正能量和歡樂， 令大家暫時忘記香港的悲傷。圖為他即席示範松葉蟹味噌甲羅燒。（曾雪雯攝）

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老小販因墟市上流 今出手賣蠔餅

泉哥連續多年參與墟市，今年他轉賣酥炸蠔餅。他笑言，自己師從十大蠔餅之王，「蠔餅係幾出色」。六十、七十年代，泉哥曾做「走鬼檔」售賣豆腐花、車仔麵等街頭小食。經多年努力，如今他已成功上舖，於大角咀開店售車仔麵。多年來，泉哥見盡多個經濟上落周期，他認為市道低迷時，墟市更顯得有存在價值，因市民往往更能被較低物價及熱鬧氣氛而光顧。再度參與新春墟市的他，則希望助年輕人辦墟市，「幫人又幫自己」，他說。

聯盟發言人李大成（右二）預料未來因社會各種因素，將有更多小店結業，或有失業潮，墟市正正能夠作為經濟低潮時的緩衝平台，成為基層謀生就業及消費的第二選擇。（曾雪雯攝）

聯盟發言人：墟市為基層就業、消費第二選擇

關注綜援低收入聯盟（下稱：關綜聯）發言人李大成指，林鄭日前提出十大舒困措施，大部份是短期現金援助，他認為只能解燃眉之急。他預料未來因社會各種因素，將有更多小店結業，或有失業潮，墟市正正能夠作為經濟低潮時的緩衝平台，成為基層謀生就業及消費的第二選擇。

年輕全職糖畫師高先生將於新春墟市擺檔。（曾雪雯攝）

年輕工匠新春擺檔畫糖連豬、Pepe

除傳統墟市熟食外，新春墟市將有年輕糖畫師屆時即席揮毫。年輕全職糖畫師高先生過往曾多次於墟市擺檔，席間他即場示範以熱糖畫成討論區icon「連豬」。他指，糖畫題材不時因應個人心情及市民需要而變更。他指自己以工匠自居，希望能以手藝取悅大家。

高先生曾赴湖南學糖畫，如今糖畫題材不時因應個人心情及市民需要而變更。（曾雪雯攝）

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區議員：深水埗昨成立墟市小組

深水埗（南昌南）區議員李庭豐透露，深水埗區議會昨正式成立「社區營造及地區墟市」小組。任小組主席的他寄望小組能爭取多個墟市訴求如簡化申請程序及開放閒置空間予地區團體辦墟等。關綜聯李大成指政府仍未為墟市政策鬆綁，團體申請墟市與覓地辦墟仍猶過關斬將。他以過往多次辦墟經驗指，一般由康文署辦的墟市能於晚上11時結束，但民間團體往往需按租場守則於晚上10時結束活動。

李大成指政府仍未為墟市政策鬆綁，團體申請墟市與覓地辦墟仍猶過關斬將。（曾雪雯攝）

組織冀十八區墟市遍地開花

主辨單位又指，長遠希望推動墟市於18區遍地開花。撐基層墟市聯盟組織幹事張延哲則表示，新屆18區區議會有近11區區議會有意研討墟市政策。他解釋不同地區對當區墟市有不同需求，如北區望有恆常乾濕貨墟市，以應對區內新屋邨缺購物及街市配套問題；元朗及天水圍區則希望有街市式農墟，以打破區內領展壟斷。張期望，18區未來能於區議會推動相關研究，以如何開放區內閒置用地及政策，從而再推政府開展相關政策。