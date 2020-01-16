【和你宵】NGO多區自發辦年宵墟市　街坊免費試擺檔

食環署年初公布今年農曆年宵市場不設乾貨攤位，多區因此出現民間自行籌辦的年宵市場。除了各區的「和你宵」外，亦有多區的非牟利機構自發舉辦社區墟市，與市民一同迎接新年。

有非牟利團體如聖雅各福群會、浸信會愛羣社會服務處、香港聖公會麥理浩夫人中心、關注綜援低收入聯盟及基督教協基會屯門綜合青少年服務中心等，均於今個週末開始舉辦社區墟市。關注綜援低收入聯盟組織幹事范沛縈指，新天是普天同慶的節日，但礙於今年政府取消年宵市場的乾貨攤位，為了令更多市民都可以參與墟市體驗新年氣氛，各團體將提供平台延續新年墟市文化。

食環署年初公布今年農曆年宵市場不設乾貨攤位，多區因此出現民間自行籌辦的年宵市場。(資料圖片／歐嘉樂攝）

食環署年宵市場投標價高 基層難參與

關注綜援低收入組織聯盟幹事范沛縈表示，過去食環署的年宵市場的攤位投標價格高昂，2018年平均價格甚至高達7萬元，「過去食環用競投方式招標，基層完全無法參與。有街坊想擺檔，望到個投標價已經卻步！」她表示，墟市投標價格並非一般市民能負擔，故設立民間墟市攤位，讓不同階層的市民都可以參與擺檔。

她又指，有非牟利團體三個月前已經入紙向房署申請場地使用以籌辦墟市，惟直至目前仍未獲得活動許可。她批評，政府應盡早開放土地空間，簡易民間申辦墟市程序，又期望有關政府部門開綠燈，盡快通過民間年宵墟市申請，「政府年宵墟市取消了已經好可惜，希望政府可以讓民間繼續保持節日氣氛。」

聖雅各福群會「WE 嘩藍屋」今年亦有舉辦年宵，藍屋建築群活化計劃服務主管方志睿表示，機構過去在新年期間一直有籌備墟市，惟今年政府宣佈取消乾貨區，故索性將墟市變成年宵，讓市民新年期間趁墟。他預計是次年宵有20至25檔攤位，出售風車及利是封等待，讓灣仔區街坊及學生一嘗擺檔滋味。

各非牟利團體新年墟市詳情：

(一)

活動名稱:

＜親子×社區設計＞來灣仔墟

主辦團體:

聖雅各福群會社區發展服務、浸信會愛羣社會服務處

日期:

2020年1月18日(六)

時間:

上午11:00 - 下午5:00

地點:

灣仔茂蘿街7號公眾休憩空間

主題/內容:

自家生產及二手物乾貨攤檔、熟食檔、工作坊及社區導賞

(二)

活動名稱:

2020庚子年「金鼠跳青松」藍屋年宵小市集

主辦團體:

聖雅各福群會 - We嘩藍屋

日期:

2020 年 1月 18日（六）至 24日（五）

時間:

18-19/1/2020 ( 12:00pm - 9:30pm)

20-23/1/2020 (5:00pm - 9:30pm)

24/1/2020 (5:00pm - 11:00pm)

地點:

灣仔藍屋

主題/內容:

臨近農曆新年，讓灣仔街坊及學生有機會學習親手經營年貨攤位，並讓公眾選購賀年禮品一同歡度節慶。

(三)

活動名稱:

葵聯有個新年墟

主辦團體:

香港聖公會麥理浩夫人中心 團體及社區工作部

日期:

2020年1月18日(六)

時間:

下午12:00 - 6:00

地點:

葵聯社區公園 (葵盛信義學校旁)

主題/內容:

新年裝飾、環保產品、自家產品、一元拍賣、工作坊、社區導賞

(四)

活動名稱:

葵涌和你宵（暫定）

主辦團體:

關注綜援低收入聯盟、葵青區議會節日工作小組

日期:

2020年1月18日(六)

時間:

下午2:00 - 9:00

地點:

葵涌邨四期三樓平台

主題/內容:

互助經濟圈、本地生產、自家製作

(五)

活動名稱:

屯門新春市集

主辦團體:

基督教協基會屯門綜合青少年服務中心

日期:

2020年1月19日(日)

時間:

下午12:00 - 9:00

地點:

屯門田景村田翠樓地下1-10號

主題/內容:

新春產品、工作坊