搭巴士較冷氣用錯力　風口蓋原個甩落嚟　罕見「意外」引網民笑爆

不少人坐巴士亦會選擇坐上層，調教好冷氣即可安心享受車程。不過近日有網民分享一宗爆笑又罕見的意外，稱乘搭巴士期間調教冷氣，但不慎用力過度，把整個風口扇葉蓋扭了下來，不知如何是好，遂於網上發文求救。大批網民笑爆樓主的意外罕見程度比中「六合彩」頭獎更難，「攞落嚟吹涼好多」、「樓主個喇叭幾特別」、「扭返上去啦」。

樓主本來在乘搭巴士，並手持着冷氣風口的扇葉蓋，相信是用錯力調教冷氣而不慎把整個蓋子弄掉。（fb圖片）

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該網民近日於facebook上載相片，向網民緊急求救：「唔少（小）心大力咗，點算？」相中可見，正在乘搭巴士的樓主手持着冷氣風口的扇葉蓋，相信是用錯力調教冷氣而不慎把整個蓋子弄掉。

不少網民看過相片嘖嘖稱奇，紛紛留言表示，樓主遇到的意外非常罕見，又笑稱蓋子像電腦主機內的散熱風扇，或是可攜式喇叭，「方便好多，唔洗再舉高隻手較冷氣」、「我以為係電腦顯示卡」、「係咪淘寶啲自攜式喇叭」、「樓主嚇我唔到嘅，明明係幪面超人個變身皮帶扣」、「你應該大叫：你嗰嘢跌咗呀」、「舉高手插返入去，定住扮無事發生」。

亦有網民善意提醒，建議樓主「唔甩都甩咗，交畀司機算啦」、「係我就會同司機講」、「因住巴士公司追討你賠償呀」。

（facebook）

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