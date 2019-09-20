大埔連儂隧道百日記　清潔日臨摧毀？街坊：撕吧，不過要執返垃圾

立法會議員何君堯上周發起「清潔香港運動」，揚言要召集群眾清理全港18區的連儂牆。反修例運動至今歷時已逾100天，連儂牆早已於各區遍地開花。大埔墟連接港鐵站的一條隧道化身「連儂隧道」，大概是全港最長最多的其中一幅連儂牆。上面貼滿了市民心聲和訴求，甚至有人自發組成物資站，供人書寫便利貼，也成了街坊聊聊時政的聚腳點。 連儂牆經歷過多次破壞，但不消一天春風吹又生。不過，今個星期六，隧道或者會再變成戰場，一眾街坊又如何看待？這天在清潔前夕採訪，發現街坊沒有如臨大敵之感，而是處之泰然，似是已視破壞再重建成日常，最教他們緊張的，反而是「清潔」後會否弄得滿地垃圾？且聽街坊道來隧道如何伴香港人走過這些日子。 攝影：歐嘉樂

這天下午5時，街坊石小姐領着三名小孩圍着大埔連儂隧道的物資站，孩子圍着物資站，自動自覺就拿起紙筆來寫字。

這天下午5時，街坊石小姐領着三名小孩圍着大埔連儂隧道的物資站，其中一個女孩正手握油性筆，默默地在便利貼上畫畫，再小心翼翼地把紙張牢牢貼在牆上。紙上畫了兩批人，一邊畫上警察，一邊畫上示威者，在兩方的中間，有一名肚子鼓起來的孕婦正在「逃亡」。問這名8歲的小女孩，畫作是什麼意思？沒想到稚嫩的童聲吐出了令人沉重的話語：「媽媽跟我說，隧道寫的全都是人們的心聲。我就想，警察這樣對我們，又放催淚彈、開槍，但我們是無辜的。我覺得好嬲，因為這會影響我的前途。」

年僅8歲的小女孩在一邊畫上警察，一邊畫上示威者，在兩方的中間，有一名肚子鼓起來的孕婦正在逃亡。

石小姐一併蹲下身來聆聽女兒說的話，一邊若有所思。這不是他們第一次在牆上寫下心聲，幾個月示威以來，石小姐說自己儘量會向女兒解釋電視上的示威新聞。連接港鐵大埔墟站的隧道是她接送子女上下課的必經之路。自六月「連儂隧道」出現後，幾乎每次經過隧道，孩子們就主動走向物資站，拿起筆來寫寫畫畫。

然而，何君堯上周發起「清潔香港運動」，一度向警方申請不反對通知書，後來申請取消，不過何則表示清潔行動仍會繼續進行。這條隧道收集了數月以來市民的心聲，原本深綠色的內牆早已被便利貼或海報蓋過，化身成五顏六色的「連儂隧道」。清潔日會否使這些心血毀於一旦？一眾街坊又如何看待？

立法會議員何君堯上周發起「清潔香港運動」，揚言要召集群眾清理全港18區的連儂牆，大埔區的連儂隧道是其中一目標。

「撕完最緊要執返垃圾」

「唏！好閒啫。」眼前的珍姐一頭銀髮，她一手撐着拐杖，一手指向地下擺放的幾把椅子，着記者走到物資站後方詳談。她一屁股坐在椅子上，「這裡較通風，涼爽呀！」說到星期六的清潔日，珍姐一臉不已為然，「連儂牆上貼的是民意，你想把紙撕走毀滅民意，只是表面上毀滅了，內心的民意你卻無法毀滅。」但唯一有件事珍姐無法不動氣：「別人要搞，你控制不到，你如果撕得出便由他， 翌日我們又會再貼。但要執返撕完的垃圾囉！」

眼前的珍姐一頭銀髮，說起星期六的清潔日，她滿口不在乎，「真是什麼人都有。他做得出的話便由他，我們第二日再貼過。我們不是受聘來做事，是有人見到，就會不停來貼。大陸人未見過這些東西，又老套，講句不合聽的說話就以為你反政府，那政府做錯事不能反對嗎？」

別人要搞，你控制不到，你如果撕得出便由他， 翌日我們又會再貼。但要執返撕完啲垃圾囉！ 珍姐

人們拿來文具、飲品、椅子 成了聚腳點

珍姐在物資站東翻翻、西找找，把物資站整理好後，開始陸續道來物資站源起。物資站於何時成立，街坊早已無從考究。只知道自六月反修例運動以來，有人就自動自覺拿來不同物資放在隧道中，起初是一大堆便利貼、油性筆，後來又有人拿來了一箱箱水、不同的文具，甚至幾把膠椅子，物資站便漸漸成了形，最巔峰時期的物資站高得像一座小山丘。珍姐說，自己也是閒來無事，在隧道偶爾與合得來的街坊打牙骹。幾個月以來，生臉孔都成了熟悉的人。訪問當天（19日），一眾街坊剛從沙田支持組成人鏈的學生回來大埔。幾名街坊聚在物資站，談談時政，珍姐笑說：「我們老人家做到甚麼？幫『連儂牆』睇鬼囉。」

自六月反修例運動以來，有人就自動自覺拿來不同物資放在隧道中，起初是一大堆便利貼、油性筆，後來又有人拿來了一箱箱水、不同的文具，甚至幾把膠椅子，物資站便漸漸成了形。

路過修補連儂牆是日常工作

就這樣，學生或附近的街坊開始聚了過來，學生放學路過幫忙修補連儂牆，上班族下班便買來飲品為街坊打氣。立青（化名）今年26歲，也是物資站的常客。這天他放假路過隧道，眼見地上有塊長條橫額被撕下扔在一邊，便與一名伯伯在隧道內修復了近一小時。把地方還原後，他又搬來一張膠椅，毫無忌諱地脫下鞋子，站在椅子上，把手夠到隧道上方將海報扶正，路人不斷向他投射目光，他都若無其事。

政府無孔不入地想令人民閉嘴，它甚至掌握了警方話語權、傳媒話語權，或教育話語權的時候，人民還有什麼方法讓世界知道，這裡還有有良知的香港人在表達訴求？連儂牆便是一個很好的地方。 立青

藉連儂牆 表達看不見的聲音

立青頂着一副黑色粗框眼鏡，說話溫文爾雅又不失堅定。幾個月以來，他細心看待連儂牆內的每件事物，如遇上需要修復的地方，他必出力。如此堅持要保護這地，只為一個原因：「政府無孔不入地想令人民閉嘴，它甚至掌握了警方話語權、傳媒話語權，或教育話語權的時候，人民還有什麼方法讓世界知道，這裡還有有良知的香港人在表達訴求？連儂牆便是一個很好的地方。」

連儂牆一詞，源於1988年，捷克布拉格群眾不滿胡薩克共產主義政權，在布拉格修道院大廣場的一面牆以塗鴉畫寫上反抗標語，當中包括John Lennon（約翰·連儂）的肖像及歌詞，代表搖滾樂所代表的反戰、追求和平象徵，最後該面牆以John Lennon命名，現今仍有不少人在牆上表達聲音。

立青說，當初大埔「連儂隧道」還未成形之時，立青記得，大家只是在隧道內貼上便利貼，後來逐漸演變成張貼文宣，將大眾媒體沒有報導的事實還原，慢慢吸引了一群街坊駐足在隧道觀看。

立青見證了自六月以來，連儂牆如何演變成連儂隧道。當初大埔「連儂隧道」還未成形之時，立青記得，大家只是在隧道內貼上便利貼，後來逐漸演變成張貼文宣，將大眾媒體沒有報導的事實還原，慢慢吸引了一群街坊駐足在隧道觀看，「現在的時局變得好快，過了一個週末便會有好多事發生，如果大部分市民只留意主流媒體報導的話，他們無法得知為何事情會演變成這樣。」

由便利貼 變成文宣、畫作及藝術品

他舉例，如沙田有警員被示威者咬手指一事，文宣以圖文解釋是警員先挖眼，示威者才咬手指反抗。立青憶述，文宣貼出後，原本一直指罵示威者的街坊站在文宣前站了良久，看畢才恍然大悟；又如港鐵被謔稱「黨鐵」，「現在港鐵這麼討人厭，好多人未必會知，他們自己就在同溫層裏面得到假消息。年長一輩又不會上連登或使用Telegram，那有什麼方法對抗假消息？這是一個渠道。」結果文宣、便利貼愈貼愈多，牆上的紙張早已覆蓋一層又一層，現時甚至有人貼上不同畫作，連儂隧道成了一條藝術長廊。

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不過，在各區連儂牆遍地開花的同時，亦遭人多番破壞。7月16日凌晨2時許，有多名戴口罩人士現身大埔連儂隧道，在牆上貼上多張日本海上自衛隊旭日旗和不同國家的國旗；7月19日，有約300人於凌晨乘坐旅遊巴到場，撕去牆上大量紙張、在隧道擺上花圈，又將隧道口上「連儂隧道」的四個大字換上「壽終正寢」；8月29日，物資站及部分牆身遭人淋糞。

在追求公義良知的路上，你若不知有其他人同行，你會覺得好無力。但見到這幅牆愈來愈多人，愈多愈多紙，我有時會來這裏，悼念因是次運動而犧牲的人，會給了我好大力量繼續走下去。 立青

撕完便捲土重來

立青說，每次連儂隧道被人破壞後，街坊們總會不約而同來到隧道，一群陌生又熟悉的臉孔聚到一起－－他們都是為了社區而來自發修復。先建立、遭摧毀，再重建，如此的過程無限循環延伸，到底有什麼意義？立青依舊回答得從容不逼，「說到尾，我們在被極權欺壓，它會無孔不入地分化你的力量。對我來說，我見到每次這個地方被人撕完後又修復，但不會從此就能使我們噤聲。它有多大力想蓋住我們把口，我們都會用最後一口氣去發出聲響。」如連儂牆一樣，如你推倒，總有人會重新再來。「我們試過大規模被人撕完，都可以修復，這次又有什麼好怕？我們這麼多人都立定決心，要與不義政權對抗時，我們哪用得着怕它？」