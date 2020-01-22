大埔和你宵開鑼　市民購入手作、農產品：人情味重值得支持

多個民間年宵因不獲政府發牌而告取消後，「大埔和你宵」今日仍如期開鑼。年宵舉辦的地點遠離市區，但仍吸引到市民到場，選購手作、農產品，有市民指買得開心之餘，亦有人認為「和你宵」人情味較一般花市重，值得支持。

由大埔街坊自發籌辦的「大埔和你宵」，今日於忘憂農莊開鑼，主辦單位於社交平台上指，為做好人流管制，市民須出示電子請柬，方可入場。記者今午到場視察，年宵人流未算太多，部分攤檔才開始營業不久，場內攤檔大多售賣手作產品，包括剪紙揮春、木製匙扣、貼紙等精品玩具，亦有人售賣有機農作物。由於年宵舉辦的地點較偏遠，不少市民皆乘坐的士到現場，亦有人乘搭小巴、巴士走離開。

由大埔街坊自發籌辦的「大埔和你宵」，今日於忘憂農莊開鑼。(陳諾希攝)

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夫婦請假撐場 感謝林鄭「團結」港人

逛完該年宵的劉氏夫婦表示，今日特意請假到場，購買了Pepe青蛙公仔、手繩及貼紙。劉先生表示，對於政府取消年宵乾貨攤位感憤怒，但同時對特首林鄭月娥「團結」港人感到高興，又感謝「大埔和你宵」的搞手：「其實明顯看到搞手、檔主和來消費的人，質素（和其他）是不一樣的，每個人來都是為了表達支持、開心，和以前行維園花市的感覺很不同，開心很多。」

逛完該年宵的劉氏夫婦表示，購買了Pepe青蛙公仔、手繩及貼紙。(陳諾希攝)

劉先生指，步出年宵市場時，有人會提醒他們小心有車駛入，要注意安全，認為不認識的人都會互相照顧：「這些事在維園不會發生。叫我們做黃絲、甚麼都好，我覺得這一班人很有愛。」他又指，年宵地點雖然偏遠，但人情味重，值得支持。劉太亦認為場內氣氛溫暖、融洽，表示接下來亦會支持其他區的「和你宵」活動。

盧氏夫婦除了購入T恤、鎖匙扣、剪紙揮春等手作外，亦買了蝦乾、薑、杞子等產品。(陳諾希攝)

同樣到「大埔和你宵」購物的盧氏夫婦，除了購入T恤、鎖匙扣、剪紙揮春等手作外，亦買了蝦乾、薑、杞子等產品，認為該年宵市場內售賣的貨品，較具本土特色，「花市很多都是『大路嘢』，這些比較有心思。」盧太又指，場內農產品皆是本地貨，即使是購買海味，亦覺更有信心，認為較有品質保證：「看得出他們（搞手、檔主）很用心，買得好開心。」問及如何看政府取消年宵乾貨攤位，她簡單回應指「佢傻啫」。