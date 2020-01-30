【武漢肺炎】全城口罩慌　精神書店店主代購韓國口罩：想出一分力

武漢肺炎疫情持續，香港的口罩供應出現短缺，多區都有市民為了購買口罩大排長龍。在一罩難求的情況下，不少有心人都各出其謀，為港人四出尋找口罩。近日就連二手書店也加入行列。位於北角的精神書局，繼早前提供了少量N95口罩售賣後，今天（30日）再度在網上表示，因聯絡到韓國的供應商，將可提供韓國口罩並在現時開放預售。店主表示，帖文反應十分熱烈，在半小時後便要宣告截單，但他指會繼續密切留意其他貨源，希望為現時的局勢出一分力。

連日以來多區都有長長人龍，為的只是購買口罩。（歐嘉樂攝）

自1958年起在香港經營二手書行業的精神書局，現時在北角和西環都有地舖。因見武漢肺炎令人心惶惶，人人都爭相搶購口罩，該店在本月中已有預備N95口罩供顧客選購；而近日全城出現「口罩慌」，該店負責人黃寶龍（Sam）指，雖然他們只是一間書店，但也希望能盡力幫助香港人，「𠵱家周圍都搵唔到口罩，咁啱識到韓國嗰邊有啲人可以幫到手，所以我哋都想幫大家搵下有冇韓國口罩可以買。」

成本價出售 店外一度大排長龍

在這個一盒口罩動輒索價數百元的時期，精神書局代購韓國口罩，只售成本價80元一盒，惟出帖半小時後，反應過於熱烈。Sam表示，自今早以來，帖文已有數千個留言；亦有大量市民前往兩間門市，即使店方已表示口罩要約10至14天才能到港，他們仍向店員表示要放下現金「留貨」，店門前更一度大排長龍，因人手暫時難以應付，因此需要截單。

本月中該店已曾預備N95口罩供顧客選購。（「精神書局」FB圖片）

「希望香港人繼續加油」

「其實香港應該一早就好似澳門咁，限制一人可以買幾多口罩，或者係本地人先可以買。」Sam認為，政府預早沒有實行相應措施，致令現時口罩嚴重短缺，又指現時全球似乎都有口罩供應不足的情況，「之前啲N95賣完想再入貨，供應商冇講原因，淨係話啲貨畀人hold起晒......另外又問過美國嘅朋友，佢哋都話口罩已經畀內地人掃晒。」雖然如此，他表示會繼續留意其他貨源，勉勵大家同心合力抵抗疫情， 「大家冇咩事就留喺屋企少啲出街，希望香港人繼續加油！」