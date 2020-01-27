【武漢肺炎】印度超市免費派30萬個口罩　負責人：只是做份內事

自武漢肺炎疫情爆發以來，本地口罩供應日見緊張。本地印度超市Star Mart（星光市場）近日免費派發自費購入的口罩。該店負責人、印度裔兄弟Deep Singh與Harjeet Singh長年在港生活。「香港是我們的家。（Hong kong is our home.）」他們受訪時指，「我們全都知道香港人韌性強，經常在一起。我是他們的一分子，我只是盡自己的責任。」 派口罩無關名利與宣傳，而是盡己本分。他們說是信仰教導他們，「當有人需要幫助，我們將在那裡，獻出自己一小部分去幫助他們。」

Star Mart為Deep Singh的家族生意。哥哥Harjeet（左）在港生活約20年，弟弟Deep（右）則在港出生。（鄧詠中攝）

家族經營印度超市 不計成本送口罩

自武漢肺炎疫情爆發以來，本地口罩供應日見緊張。坊間甚至有人趁疫症高價炒賣口罩，大發「肺炎財」，這個以香港為家的印度裔家族卻不計成本大送口罩。

坊間有人發「肺炎財」，這個以香港為家的印度裔家族卻送口罩，連日吸引不少市民拜訪Star Mart。（鄧詠中攝）

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印度裔土生土長香港人：只是做自己的部分

Star Mart為Deep Singh的家族生意，全港共有5店。今年35歲的Deep在港岀世，其兄長、該店行政總裁Harjeet 則在港生活約20年。二人在香港土生土長，Deep稱當見香港有疫症爆發，希望以派口罩為香港人做一點事，只為社群出一分力，並非宣傳。（we didn't do this for publicity, it was to help.）「我們只是做自己的份內事，不是談商業。這是關於香港人，我們想給大家免費口罩。」

Deep今年35歲，在香港岀世。他說，香港是他的家，只是在做自己的份內事。（鄧詠中攝）

30萬個口罩送街坊 冀助港人走出陰霾

Deep指，任何人均可到店舖拿取口罩，毋須購買任何貨品。他又指，早前在印度購入約30萬個口罩，明天將有更多口罩運到，在各間分店派發，希望協助港人度過這場疫情。

任何人可到店舖取一個口罩，毋須購買任何貨品。（鄧詠中攝）

Deep解釋，其信仰錫克教教導他們，當有困難時，大家應團結一致，香港人也要團結，互相幫助，才能度過這場瘟疫。「我們是一家小商戶，只是做自己的份內事。」他說，希望派口罩能幫助有需要人士，也希望港人能走出陰霾。

Deep指派口罩並非為店舖宣傳，只是希望協助港人，「we didn’t do this for publicity, it was to help」。（鄧詠中攝）

錫克教信仰指導：獻出自己幫助別人

「當有人需要幫助，我們將在那裡，獻出自己一小部分去幫助他們。（when someone needs help, we will be there, to be there, give small parts of ourselves to help them out.）」Deep指，時值新正頭，他祝願大家身體健康，同時感謝港人一直給予他們機會，在此處落地生根，經營生意。

武漢疫情肆虐，人人自危，在麽地道星光超市分店外，有男途人戴眼罩及口罩行過。（鄧詠中攝）

受惠者質疑政府後知後覺 感激超市負責人義舉

顧客蕭先生從網上得悉Star Mart派口罩，今特意到場拿取。自武漢肺炎疫情爆發以來，本地口罩供應日見緊張，Star Mart近日免運費派口罩，蕭先生直言：「好多謝佢哋」。對於林鄭稱已向國務院求助，他指口罩來源並非單一，「韓國、日本、泰國都有，做唔做㗎啫」。蕭先生又質疑，政府後知後覺，「陳肇始話過關叫人自己申報，可以作假㗎嘛」。他認為即使量度體溫，未能即時反映有否岀現病徵，「政府應該做多啲嘢」。

顧客蕭先生從網上得悉Star Mart向市民派發口罩，今特意到場拿取。（鄧詠中攝）

另一名顧客Madmani今午同樣到場拿取口罩，對於Star Mart向市民派發口罩，他大讚「非常好（It's very nice.）」。Madmani直言近日難以購買口罩， 「我去了很多店舖但都找不到……他們做了一件非常好的事。（I went to many shops but couldn't find... they have done a very good job.）」，他又指疫情嚴重，會提醒家人朋友戴口罩自保。

Madmani近日四處苦尋口罩不果，十分欣賞Star Mart派口罩的舉動。（鄧詠中攝）

前港人員工：在港生活應無分彼此

港人Crystal為該店前員工，在上址工作1年多，負責收銀及翻譯等工作，直言過往自己跟不少港人一樣，對印度裔社群認識不多，僅從新聞得悉相關資訊，甚或有負面印象。惟在Star Mart工作後，加深對印度社群了解，認為「佢哋好有愛」，是次Star Mart更在多間商戶將口罩抬價時，向市民雪中送炭派口罩，令她大受感動，坦言在港生活的人士應無分彼此，互相幫助。