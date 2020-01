【武漢肺炎】印度超市免費派30萬個口罩　負責人：只是做份內事

自武漢肺炎疫情爆發以來,本地口罩供應日見緊張。本地印度超市Star Mart(星光市場)近日免費派發自費購入的口罩。該店負責人、印度裔兄弟Deep Singh與Harjeet Singh長年在港生活。「香港是我們的家。(Hong kong is our home.)」他們受訪時指,「我們全都知道香港人韌性強,經常在一起。我是他們的一分子,我只是盡自己的責任。」 派口罩無關名利與宣傳,而是盡己本分。他們說是信仰教導他們,「當有人需要幫助,我們將在那裡,獻出自己一小部分去幫助他們。」

Star Mart為Deep Singh的家族生意。哥哥Harjeet(左)在港生活約20年,弟弟Deep(右)則在港出生。(鄧詠中攝)

家族經營印度超市 不計成本送口罩

自武漢肺炎疫情爆發以來,本地口罩供應日見緊張。坊間甚至有人趁疫症高價炒賣口罩,大發「肺炎財」,這個以香港為家的印度裔家族卻不計成本大送口罩。

坊間有人發「肺炎財」,這個以香港為家的印度裔家族卻送口罩,連日吸引不少市民拜訪Star Mart。(鄧詠中攝)

+ 5 + 4 + 3

印度裔土生土長香港人:只是做自己的部分

Star Mart為Deep Singh的家族生意,全港共有5店。今年35歲的Deep在港岀世,其兄長、該店行政總裁Harjeet 則在港生活約20年。二人在香港土生土長,Deep稱當見香港有疫症爆發,希望以派口罩為香港人做一點事,只為社群出一分力,並非宣傳。(we didn't do this for publicity, it was to help.)「我們只是做自己的份內事,不是談商業。這是關於香港人,我們想給大家免費口罩。」

Deep今年35歲,在香港岀世。他說,香港是他的家,只是在做自己的份內事。(鄧詠中攝)

30萬個口罩送街坊 冀助港人走出陰霾

Deep指,任何人均可到店舖拿取口罩,毋須購買任何貨品。他又指,早前在印度購入約30萬個口罩,明天將有更多口罩運到,在各間分店派發,希望協助港人度過這場疫情。

任何人可到店舖取一個口罩,毋須購買任何貨品。(鄧詠中攝)

Deep解釋,其信仰錫克教教導他們,當有困難時,大家應團結一致,香港人也要團結,互相幫助,才能度過這場瘟疫。「我們是一家小商戶,只是做自己的份內事。」他說,希望派口罩能幫助有需要人士,也希望港人能走出陰霾。

Deep指派口罩並非為店舖宣傳,只是希望協助港人,「we didn’t do this for publicity, it was to help」。(鄧詠中攝)

錫克教信仰指導:獻出自己幫助別人

「當有人需要幫助,我們將在那裡,獻出自己一小部分去幫助他們。(when someone needs help, we will be there, to be there, give small parts of ourselves to help them out.)」Deep指,時值新正頭,他祝願大家身體健康,同時感謝港人一直給予他們機會,在此處落地生根,經營生意。

武漢疫情肆虐,人人自危,在麽地道星光超市分店外,有男途人戴眼罩及口罩行過。(鄧詠中攝)

受惠者質疑政府後知後覺 感激超市負責人義舉

顧客蕭先生從網上得悉Star Mart派口罩,今特意到場拿取。自武漢肺炎疫情爆發以來,本地口罩供應日見緊張,Star Mart近日免運費派口罩,蕭先生直言:「好多謝佢哋」。對於林鄭稱已向國務院求助,他指口罩來源並非單一,「韓國、日本、泰國都有,做唔做㗎啫」。蕭先生又質疑,政府後知後覺,「陳肇始話過關叫人自己申報,可以作假㗎嘛」。他認為即使量度體溫,未能即時反映有否岀現病徵,「政府應該做多啲嘢」。

顧客蕭先生從網上得悉Star Mart向市民派發口罩,今特意到場拿取。(鄧詠中攝)

另一名顧客Madmani今午同樣到場拿取口罩,對於Star Mart向市民派發口罩,他大讚「非常好(It's very nice.)」。Madmani直言近日難以購買口罩, 「我去了很多店舖但都找不到……他們做了一件非常好的事。(I went to many shops but couldn't find... they have done a very good job.)」,他又指疫情嚴重,會提醒家人朋友戴口罩自保。

Madmani近日四處苦尋口罩不果,十分欣賞Star Mart派口罩的舉動。(鄧詠中攝)

前港人員工:在港生活應無分彼此

港人Crystal為該店前員工,在上址工作1年多,負責收銀及翻譯等工作,直言過往自己跟不少港人一樣,對印度裔社群認識不多,僅從新聞得悉相關資訊,甚或有負面印象。惟在Star Mart工作後,加深對印度社群了解,認為「佢哋好有愛」,是次Star Mart更在多間商戶將口罩抬價時,向市民雪中送炭派口罩,令她大受感動,坦言在港生活的人士應無分彼此,互相幫助。