【武漢肺炎】超市白米、廁紙未及補貨　市民斥搶購皆因羊群心理

武漢肺炎疫情未受控，香港昨日再掀起日用品搶購潮，多間超市的白米、廁紙存貨版搶購一空，至今日仍未完成補貨。有市民擔心買不到米，認為昨搶購日用品的人過份緊張，亦有人覺得出現搶購現象是羊群心理作祟。

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記者今日到多間超市視察，發現不少貨品都已被人買走。青衣城一間超市原本用來放米的貨架，貨物近乎被全數清空，只剩數包紅米、糙米，職員在空出的位置，補上了即食麵、杯麵。該超市中的即食麵存貨尚算充足，當中以辛辣麵貨量最多。另外，長沙灣順寧道的超市中，職員同樣以即食麵填補變得空盪盪的米架。記者觀察期間，有人買走一整箱即食麵。

位於南昌薈的一家超市，貨架上只剩下數十包500克的白米，有職員指，昨日（5日）店內本來有六百包細包裝米，但今天亦已被清去大半。除此之外，超市內的罐頭食物、食油的貨架也是半空。雖然三間超市仍有糧食存貨，但各款廁紙、盒裝紙巾及包裝紙巾皆已被清空，暫時未見職員補貨。

今日到超市、想購買紙巾的梁太指，有聽說昨日有人搶購，惟自己並沒有加入，而對已被搶購一空的貨架，她嘆道：「現在都不知買不買到，好慘。」梁太指，自己家中仍有一條廁紙可以使用，但怕買不到米，打算去另一家超市再看看，又認為搶購的人過份緊張：「如貨架上有大量米，他們不會搶購。多數人都是『買一包，食一包』，平時他們都不會買這麼多。」

昨日亦無外出搶購日用品的陳小姐指，不怕會出現貨品短缺的情況，直指根本不需要搶，「香港不會出現糧食、廁紙短缺，商店有從其他國家入貨。」她又認為，昨日大批人士搶購貨品是因羊群心理：「太多宣傳，他們會怕。他們需要、要買也沒辦法，但我不會去搶。」