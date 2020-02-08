【武漢肺炎】芭蕾舞學校停課不停學　導師開Live遙距教「洗手舞」

武漢肺炎疫情持續，全港中小學延至3月2日復課。為防止病毒擴散，SDM爵士芭蕾舞學院早前亦向學員宣佈停課。不過，他們希望小朋友們能「停課不停學」，因此推出了網上教學平台「SDM JUST Dance Channel」，透過Facebook Live教學和網上課堂，讓學員們即使留在家中，亦能感受由舞蹈帶來的熱情和動力。

受疫情影響，SDM爵士芭蕾舞學院於日前宣佈，全線分校將再次延長農曆年假以進行停課。在此期間，他們為一眾學員製作了「SDM JUST Dance Channel」，逢周一至周六在學院的Facebook專頁進行教學廣播，內容包括由學院的舞蹈老師教授家居洗手舞、拉筋及伸展動作，亦有一字馬、踢腿及跳躍技巧等等。除了單向教授，老師亦會即時與觀眾互動，同時學員可把自己所學所跳的短片傳給學院，即有機會獲得不同獎品。

加入「洗手舞」宣傳防疫意識

SDM爵士芭蕾舞學院院長陳遠航指，她自己亦需要照顧兩名女兒，明白小朋友在「冇街出、冇學返」 的日子，困在家中易感沉悶；亦因為不想一眾小學員們因停課而對舞蹈生疏，因此想用能作出互動的網上教學方式，讓小朋友在家也能做運動，「本身佢哋真係個個星期都嚟學，唔想佢哋咁耐都冇得跳舞。同埋多啲郁動身體，每日做半個鐘運動，對健康都有幫助。」她表示，雖然網上課程效果未必及得上真實課堂，但旨在讓同學們能有概念地重覆練習，而當中加入了「洗手舞」來宣傳防疫意識。而早前首次「開Live」已有200多人觀看 ，反應十分熱烈。

導師化身KOL開Live感緊張

這天，SDM兩名舞蹈老師來到青衣分校，化身KOL以Facebook直播方式教跳舞。擔任導師已經12年的Crystal，首次「開live」教舞亦感到緊張和有壓力，「平時一班最多一對10或者20人，未試過要對住幾百個人嚟教......不過都好得意，見到佢哋好熱切咁留言又好開心。」她表示，進行網上教學時主要會教一些較易上手的舞步，配以一些耳熟能詳的歌曲如《學貓叫》、《Baby Shark》等等，以方便不同程度的觀眾掌握。

對於疫情持續需要停課，Crystal坦言，自己和小朋友都不習慣，「有啲小朋友真係學咗好多年，咁多年個個星期都見住，突然冇得跳都會唔捨得。」雖然網上教學不能即時指正錯誤，但他們希望在復課之前，小朋友在家仍能有練習的機會。

準備道具講稿工夫多

負責統籌整個項目的Kimi則指，為了令同學們「停課不停學」，團隊在約一星期前有了相關的構思，而網上教學分為多個部分，包括拉筋、教授不同的舞蹈字詞和簡單舞步等等。她表示，雖然準備道具、講稿的工夫不少，但也希望在復課後仍能繼續，與真實的課堂收相輔相成之效。