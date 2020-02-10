【武漢肺炎】升級再造品牌製棉布口罩　創辦人：希望大家都有得用

武漢肺炎疫情自1月爆發至今，本港口罩供應依然短缺，在一罩難求的情況下，不少人花盡心思，想出延長外科口罩壽命的方法，以解港人燃眉之急。有主打升級再造的品牌，近日製作可配合外科口罩使用的棉布口罩，供市民選購。創辦人Kimi更指，打算公開布口罩的紙樣，讓市民自行製作，希望人人有口罩用。

升級再造品牌「收皮」昨日（9日）宣布，將製作改良版的棉布口罩，供市民於網上訂購。「最近身邊朋友的話題都圍繞着口罩。」品牌創辦人Kimi指，近日口罩供應短缺，身邊的朋友都買不到，連在醫院工作的母親亦向她表示，院內口罩供應開始緊張，問她可否製作布口罩供自己及同事使用，才會出現自製改良版棉布口罩的念頭。

分三層結構 用家自行決定是否加過濾物料

棉布口罩分有三層結構，面層棉布經過洗滌，裏層使用的布料亦經高溫浸洗，口罩頂部更可放入鐵線緊貼面形。Kimi指，口罩裏層已預留空位，市民可自行決定是否在中間加入過濾物料：「我們沒有進行任何科學測試，始終我們不是專家，所以留了一個空位，讓用家選擇。」由試作到做出製成品，Kimi指前後只是花了兩天時間，在如此短時間內，實在難以做到相關研究。

配合外科口罩使用

Kimi解釋布口罩原理時，坦言棉布無法直接過濾病毒，故可以配合外科口罩使用：「像我媽媽工作時，會在外科口罩內戴上一個布口罩。」她指，母親約4、5小時就更換一個布口罩，布口罩可以吸去汗水、水氣，希望此舉可以延長外科口罩壽命，能用上一整天。「這不是最好的解決方案。」但Kimi坦言「好過冇」。

將公開布口罩紙樣 讓市民自行製作

布口罩接受預訂後，「收皮」約一個晚上就暫停接收訂單，Kimi指是因訂單已達其一周可以製作的數量，「現在工場不開工，口罩是我們親自製作，我們每周只能造300個」。雖然已暫時截單，但她表示，打算繼續製作，並在每星期重新開放預購，亦將會公開製作布口罩的紙樣，讓有需要的市民可以自行製作：「因為口罩的需求大，我們做製作不了這麼多。希望大家都有口罩用。」