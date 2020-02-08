【武漢肺炎】均益二期800個口罩贈長者　法團秘書：起碼可去買餸

武漢肺炎肆虐，香港出現口罩荒，人人為搶購口罩四出排隊，有時更需要在寒風中通宵輪候。在一罩難求的困境下，更有長者因買不到口罩而落淚。西環均益二期大廈法團秘書為免大廈長者四處頻撲，更加私人出資購買16盒口罩，昨日（7日）派發予大廈老街坊，以解燃眉之急。

西環均益二期大廈法團秘書為免大廈長者四處頻撲，更加私人出資購買16盒口罩，昨日（7日）派發予大廈老街坊，以解燃眉之急。 （黃永志提供圖片）

昨午（7日）12時，法團在均益二期大廈地下管理處設登記處，為街坊登記，現場亦有長長人龍。早前張貼的通告已表明，65歲以上的均益二期住客可帶備身份證及住址證明到場登記資料。法團秘書高先生直言，「今時今日好多長者連出街買餸都做不到，全因欠缺一個口罩。部份長者甚至一個口罩用四日，仲要不停攝廁紙在口罩底，希望可以令口罩可以耐用一啲」。

他指，昨日總共有250戶到場登記，原定每戶可獲發一包兩個口罩，惟他只有16盒共800個口罩，故約有50户無法得到口罩。他坦言，「派得兩個，我自己都嫌少嘅」，奈何他張羅到的口罩亦不多，「如果我有多口罩供應，我唔介意主動派晒」。他表示，如短期內能買到口罩，不排除會派發第二輪口罩。

盼2月中本港口罩供應量回復正常

他指，送出的口罩起碼能夠讓長者可以出街看醫生或者買餸，解燃眉之急，「頂得幾多日就幾多日」，他期望到2月中，香港的口罩供應量可回復正常水平。

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口罩包放入街坊信箱待領取

中西區區議員黃永志昨日到均益二期協助法團為街坊登記及派發口罩。他指，口罩派發的次序是根據均益二期法團定下的規則，即65歲以上的長者優先，因為長者無法長期到街上排隊買口罩。他續指，登記完畢後，義工會按登記資料，將口罩包放進街坊的信箱中，待街坊取用。

現時各區出現搶罩潮，就算有錢亦未必有貨，不少街坊家中的存貨愈來愈少。黃永志指正在網上收集居民的緊急狀況，如收到求助，會盡量發放一些口罩予街坊應急。

他表示，現時世界各地口罩貨源非常缺乏，他早前在英國訂了300盒口罩， 「點知被cut走咗200盒」，剩餘的100盒剛剛送到不久，但要預留及平均分配給區內不同有需要的人士，另外亦有18盒轉讓予醫護界朋友，所以已分得七七八八。由於英國當地口罩供應緊張，他估計短期內難以訂購下一批貨。