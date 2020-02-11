【武漢肺炎】反虹吸管接駁不當或成播毒溫床　專家教留意兩個警號

青衣長康邨康美樓兩個同一座向的單位，先後有住戶確診武漢肺炎，政府今日確定其中一個確診者居住的單位中的排氣管曾被自行改裝，現時正調查是否因此導致病毒經喉管入屋。有建築師指，如連接通風管和污水管的「反虹吸管」未有密封接駁，有機會抽乾U型隔氣內的水，令病毒入屋。

政府小巴凌晨接載康美樓居民到檢疫中心。 (余俊亮攝)

反虹吸管維持氣壓平衡 如無密封接駁便失效

長康邨康美樓昨日（10日）出現第二宗新型冠狀病毒確診個案，政府雖未明確指出低層往戶對排氣管作出了甚麼改動，但建築師關兆倫估計是和「反虹吸管」有關。一般U型聚水器（隔氣）會儲水形成阻隔，以阻止喉管內的氣體進入屋內，但由於大廈管道相連，不同樓層的廁所沖水時，排水管所產生的虹吸效應，或會將U型管內的水吸走。「簡單來說，反虹吸管是一個維持氣壓平衡的裝置，用作通氣、排氣，防止隔氣內的水被吸走。」關兆倫指，如反虹吸管未有密封接駁，可能就會失效，令病毒隨管內氣體入屋。

2月11日，政府派員加強在青衣長康邨康美樓清潔。（梁鵬威攝）

反虹吸管未密封接駁，關兆倫估計除了可能因安裝、接駁時出現問題外，亦可能和喉管老化、欠缺保養而出現破損有關。不過，他指有關喉管一般都安裝在屋外、大廈外牆，市民難以自行檢查、準確了解喉管情況：「長康邨的情況比較特別，可能因間隔設計、慳位的問題，將反虹吸管裝在屋內，又因管道接駁有問題，才導致是次情況。」

廁所長期傳臭味、屋內喉管漏水是警號

雖然市民難以自行檢查，但關兆倫指，可以留意兩個警號：「如果廁所長期有臭味，無論如何清潔，都有臭味傳出，這已是一個警號。」他又指，市民可以留意屋內喉管有否漏水，因滲漏已代表喉管接駁出現問題。至於關緊門窗開啟抽氣扇，會否造成負氣壓空間，令病菌從去水位被抽出，關兆倫指一般洗手間門頂都會有類似百頁窗的裝置，即使把門窗關上，洗手間都不會是一個完全密閉的空間。如洗手間沒裝有百頁窗，他建議使用抽氣扇時，最好不要關緊門窗。