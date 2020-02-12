【武漢肺炎】逾400人青衣城卓悅排隊撲口罩　兩分店推殘疾者限定

長康邨康美樓日前爆出有兩個單位的住戶確診，加上早前居於灝景灣的兩宗個診個案，青衣區內累積確診個案已達七宗。疫情持續蔓延，青衣居民亦人人自危。藥妝店卓悅連續兩天於特別青衣城分店出售口罩、消毒液及護目鏡等防疫物資。在商家公布開賣消息前，有市民稱已一早於凌晨4時便到場排隊，「博一博佢有賣」。

今早11時15分，青衣城二期門外已見大排長龍。 （黃文軒攝）

卓悅連續兩天於網上宣布，因為青衣區內疫情影響，特別於青衣分店出售防疫物資。包括360盒unicharm日本製超立體3D口罩，每盒30個，售價58元，一人一籌，每籌限買1盒；Life-do.Plus Refine日本製99%除菌消毒濕紙巾60張x3包裝，每件26元限買1件；SIMIKA思蜜咖75%酒精消毒液120ml，每支32元限買1支；防疫眼罩(護目鏡)，每件78元限買1件。

今早10時左右，卓悅亦於網上公開宣布於11時15分派發360個籌號，市民可到場購買口罩、消毒液及護目鏡，每樣限買一件。今早11時15分，青衣城二期門外已見大排長龍，人龍一直由卓悅店外一直延伸至外面的行人天橋，以至青荃橋橋底，估計約有至少400人在排隊輪候。

大批護目鏡到貨 市民凌晨4時起排隊

卓悅店內有職員戴上護目鏡。另有職員稱，公司因應青衣疫情安排及嚴重性，特別一連兩日在青衣分店出售口罩及消毒液，他又稱昨日（11日）有少量護目鏡出售，今日就有大批護目鏡到貨。有青衣居民潘太指，今早4時已到場排隊買口罩。

繼長康邨康美樓接連有住戶疑因排氣管感染病毒後，日前亦傳出Y2型公屋的渠道亦可能有同樣播毒危機，如寶林邨、廣福邨及利東邨等。居於青衣邨宜居樓已有30多年的陳小姐今日亦有到場排隊，她指自己今天放假，今早8時多已到場，打算「博吓」有沒有口罩出售。

Y2型公屋住戶擔心廁所易播毒

陳小姐指，近日上下班出入社區時都會特別憂慮，擔心會染病。她又指，自己居住的大樓正是Y2型設計，糞渠處於廁所內。她表示，近日新聞傳出康美樓有人因渠道染病後，亦擔心自身安全，「始終條渠設計一樣，又唔知有冇人改裝過（排氣管），驚唔知會唔會因為同樣原因感染自己。」陳小姐又稱，入伙後曾在單位進行一次裝修，暫不覺得渠管有傳出異味，目前只有加強廁所清潔，如經常使用漂白水倒進渠內。

口罩「貧窮戶」：擔心到瞓唔到覺

有居於深水埗的譚小姐今早6時已到場排隊買口罩。「屋企冇哂口罩，呢4、5日出去排隊買口罩又買唔到，擔心到瞓唔到覺！」她指，收到消息指青衣昨日有出售口罩，故今日一早來排隊，「博吓佢今日都有，好似賭錢咁賭！」她最後成功買到口罩，又紛紛向職員道謝，「多謝卓悅，祝佢好生意。」

卓悅於下午2時許亦在facebook專頁宣佈，與GULU app合作提供電子取籌服務，讓殘疾人士取籌買口罩。成功取籌人士，可於今日（12日）下午2時至8時內，到銅鑼灣駱克道535號分店，以及旺角彌敦道688號旺角中心一期地下，憑籌以50元購買理的外科手術口罩（L成人）一盒（30個），逾時無效，每間分店各有100盒，每位每籌限購一盒。卓悅提醒，殘疾人士或代購人士必須帶同一張「殘疾人士登記證」的正本或副本到門市購買。

卓悅職員戴上護目鏡工作。 （黃文軒攝）

日本城及莎莎今日同樣指定分店出售口罩

此外，日本城今早亦在官方facebook宣佈，即時在五間指定分店發售Seiwa-pro三層構造不織布口罩（成人用，一盒30個裝），每間約450盒，合共約2,250盒，需先排隊取籌，一人一籌限買一盒。五間分店包括鴨脷洲海怡廣場西翼1樓124舖、尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈地庫27A-31A號舖（麼地道入口）、觀塘成業街16號怡生工業中心地下G及H座, D5, D10及D11部分、沙田第一城置富第一城地下G21, G105及G107舖，以及荃灣荃華街16號荃薈地下13號舖。

Sasa今早同樣在官方facebook發帖，稱於早上10時30分在七間分店，以49.9元一盒價錢出售SUZURAN成人標準/細碼口罩（30個裝），每人限購一盒，尺碼則隨機發售。市民需先排隊領籌，再憑籌號於當日到獲籌之分店購買，每間分店貨量100盒，先到先得。七間分店包括銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下及2樓、油麻地彌敦道539及539A號地下、深水埗欽州街37K號西九龍中心第一層112A號舖、牛頭角道77號淘大商場一期G層G59及60號舖、荃灣綠楊坊地下G10-11B號舖、屯門屯隆街1號錦薈坊3樓311至313號舖，以及大埔太和路12號太和廣場（東翼）2樓209及210號舖。