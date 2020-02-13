【武漢肺炎】忠醫診所賣口罩逾200人排隊　頭位街坊排足五小時

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，口罩長期供不應求。有中醫診所宣布，今日（13日）晚上7時以40元平售3M口罩，每人限購兩組，吸引大批市民到排隊購買，其中排頭位的女士更排了約五小時。

拒排免費口罩 「留番畀有需要嘅老人家」

忠醫診所昨日（12日）在facebook專頁宣佈，今日（13日）晚上7時會以一包40元開賣一組9片的3M口罩，每人限買兩組，更形容為「屬於真‧香港人的情人節禮物」。消息傳出後，吸引大批市民排隊等待開售。其中排頭位、戴上眼罩的Shirley指，自己從facebook得知消息，下午2時許已到達現場，一家四口的她坦言口罩存量只能供未來數天使用，但堅決不會領取免費口罩，「都收到有啲（消息）係派口罩，但唔使錢嘅留番畀啲有需要嘅老人家，我唔會去排」。

她又表示，每日透過新聞報道得知確診人數一直增加，令人驚慌，「真係好慘，大家都只係想身體健康，（市場上不夠口罩）搞到咁多人排隊，香港𠵱家令人好冇安全感」。Shirley坦言因忠醫診所位置在她家中附近，才會來排隊，「有啲朝早十點幾已經派籌，要提早幾個鐘出門去好辛苦」。

忠醫診所宣佈出售口罩，吸引逾200人前往排隊購買。 （孔繁栩攝）