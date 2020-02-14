【武漢肺炎】義工小隊全球搜羅防疫物資　千支消毒搓手液贈視障者

早前香港失明人協進會公開徵求防疫物資。連日來，民間不少熱心人士自發捐贈搓手液、口罩等物資予協進會。新世界集團義工隊昨午（13日）將1,000支30ml消毒搓手液，送往香港失明人協進會，冀能向有需要人士解決燃眉之急。

新世界捐千萬元物資 分派予非牟利團體

新世界集團早前宣佈捐出逾1,000萬元，以購入口罩、消毒潔手液及濕紙巾分派予多個非牟利團體。其中，1,000支消毒搓手液昨日（13日）送抵失明人協進會會址。有見全城抗疫物資日見缺乏，義工隊更設「特別小隊」處理採購防疫物資事宜。據悉，小隊隊員需每天密切留意網上零售訂購、批發及聯絡海外供應商等，多方面搜購物資，再把物資分批運到香港。這批搓手液由近60名集團員工、家屬及退休前職員合力分批入成小樽，送給協進會。

失明人協進會早前向外界徵收消毒搓手液。 （曾雪雯攝）

近300名視障人士已獲物資應急

香港失明人協進會總幹事高碧姬表示，感謝熱心市民連日捐助。暫時協進會接獲近600名視障人士求助及申請物資，當中近半已成功領取物資應急。她指，有協進會同事接獲近日入院的視障人士求助指，「我喺醫院，但冇口罩」。該會員指醫院防疫物資短缺，病人需自備口罩，後來協進會職員前往醫院門口，將物資交到該名視障人士手上。

心光學校仍有小童留宿

高碧姬指，目前協進會把防疫物資分發予不同視障組織、機構、院舍等。她以心光盲人院暨學校為例，指心光學校仍有部分失明及弱視小童留宿，但由於小童口罩同樣短缺，暫時只能提供成人口罩供其使用。協進會會長莊陳有認為，目前市民依靠民間在網絡發放的資訊，共同對抗疫情。

會長澄清無授權第三方籌款

莊陳有又澄清，近日有人以協進會名義籌款，他重申協會未有授權第三方代為籌款或收集物資。他籲有心市民可直接聯絡中心處理捐贈物資事宜，有任何疑問可致電協進會熱線2339 0666查詢。

不少視障人士近日因應疫情影響生計，如盲人按摩師的生意大減。莊陳有指，部分盲人按摩師擬變陣，考慮預先發售按摩券，以確保疫情期間仍能有穩定收入。