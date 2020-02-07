【武漢肺炎】雙手如雙眼　視障者常摸公共地方　協進會急求搓手液

武漢肺炎持續，近日全城掀起搶購防疫物資潮。疫情下物資短缺，弱勢社群首當其衝。香港失明人協進會自周一（3日）起向大眾徵收口罩，為短期內要到醫院覆診，卻無口罩的會員提供協助。
協進會至今接到近80名會員求助，有患長期病的失明人士需每周赴醫院覆診，但沒有口罩可用，亦有失明人士需重用口罩五日。由於視障人士常依靠雙手接觸觸覺圖，以及觸摸公共地方測量距離，對消毒搓手液的需求更是殷切。
香港失明人協進會大年初五（29日）起，開始致電近2,000名會員關心他們的防疫物資是否充足，發現不少會員無法購入口罩。由於中心僅得少量口罩存貨，逐於社交媒體向公眾徵求抗疫物資，同時開放熱線，讓有需要的會員可向他們求助。
優先向有需要出入醫院者派口罩
香港失明人協進會高碧姬指，協進會至今接獲約80名會員求助。由有心人捐贈的口罩、洗手液等物資已優先分給有緊急需要的視障會員，尤其需要短期內要到醫院覆診，但家中已無口罩，甚至不斷重複用同一個口罩的會員。她指，曾有視障者需重用口罩5日，亦有失明人士因缺口罩，只能「無罩」上班。但礙於抗疫物品有限，目前協進會只能優先分發口罩予急需出入醫院覆診的高危人士，「有長期病患會員一星期出入兩次醫院，最多都只可以一次畀5個，兩次畀10個」，她說。
政府優先分發口罩予院舍 NGO缺物資難抗疫
高碧姬指，政府向社福機構提供的口罩，會優先分配予院舍，協進會等社福機構並未有受惠。社會福利署雖向社福機構派發現金，供其購入抗疫物資，但全城正恐慌性搶購抗疫用品，她嘆有錢亦難以購入口罩。
除口罩外，高碧姬指失明人士對消毒搓手液需求同樣殷切。她指，失明人士除了依賴導盲犬及手杖外，不時靠雙手測量距離，以及觸摸觸覺圖閱讀資料，因此與遠較健視人士相比，對潔手產品的需求更殷切，惟目前該會暫未接獲消毒搓手液的捐助。
香港失明人協進會只能優先分發口罩予急需出入醫院覆診的高危人士。 （受訪者提供圖片）