【武漢肺炎】雙手如雙眼　視障者常摸公共地方　協進會急求搓手液

武漢肺炎持續，近日全城掀起搶購防疫物資潮。疫情下物資短缺，弱勢社群首當其衝。香港失明人協進會自周一（3日）起向大眾徵收口罩，為短期內要到醫院覆診，卻無口罩的會員提供協助。 協進會至今接到近80名會員求助，有患長期病的失明人士需每周赴醫院覆診，但沒有口罩可用，亦有失明人士需重用口罩五日。由於視障人士常依靠雙手接觸觸覺圖，以及觸摸公共地方測量距離，對消毒搓手液的需求更是殷切。

香港失明人協進會大年初五（29日）起，開始致電近2,000名會員關心他們的防疫物資是否充足，發現不少會員無法購入口罩。由於中心僅得少量口罩存貨，逐於社交媒體向公眾徵求抗疫物資，同時開放熱線，讓有需要的會員可向他們求助。

優先向有需要出入醫院者派口罩

香港失明人協進會高碧姬指，協進會至今接獲約80名會員求助。由有心人捐贈的口罩、洗手液等物資已優先分給有緊急需要的視障會員，尤其需要短期內要到醫院覆診，但家中已無口罩，甚至不斷重複用同一個口罩的會員。她指，曾有視障者需重用口罩5日，亦有失明人士因缺口罩，只能「無罩」上班。但礙於抗疫物品有限，目前協進會只能優先分發口罩予急需出入醫院覆診的高危人士，「有長期病患會員一星期出入兩次醫院，最多都只可以一次畀5個，兩次畀10個」，她說。

政府優先分發口罩予院舍 NGO缺物資難抗疫

高碧姬指，政府向社福機構提供的口罩，會優先分配予院舍，協進會等社福機構並未有受惠。社會福利署雖向社福機構派發現金，供其購入抗疫物資，但全城正恐慌性搶購抗疫用品，她嘆有錢亦難以購入口罩。

除口罩外，高碧姬指失明人士對消毒搓手液需求同樣殷切。她指，失明人士除了依賴導盲犬及手杖外，不時靠雙手測量距離，以及觸摸觸覺圖閱讀資料，因此與遠較健視人士相比，對潔手產品的需求更殷切，惟目前該會暫未接獲消毒搓手液的捐助。