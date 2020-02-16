由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，令社會上「一罩難求」，市民為了購買口罩疲於奔命，一些長者排隊輪候的情況更是苦不堪言。民間除了自發有派口罩行動，近日一隊由基層婦女組成的車衣隊，亦開始了全人手製作布口罩。他們的成員僅得十數人，但在日夜趕工之下，至今已完成200多個口罩。負責人指，雖然布口罩的防禦規格未必比得上正規口罩，但希望配合適當的使用方式，仍能讓大家在困難時間「頂住先」。

由基層婦女組成的「女布社」，成員各自擁有紡織、縫紉技能。 （受訪者提供圖片）

由基層婦女組成的「女布社」，成員各自擁有紡織、縫紉技能，部分更曾從事製衣業數十年。雖然女性一向被視為家庭照顧者，但成立了這隊車衣隊後，一班婦女能再次展現昔日才能，同時亦為葵青區內街坊提供經濟實惠的改衣服務，以及製作各式布藝產品。近日她們得悉很多長者缺乏口罩，因此決定製作布口罩，希望能為有需要人士紓窘。

十多名婦女成員在中心及自己家中日夜趕製布口罩，現時成品約有2、300個。（受訪者提供圖片）

「每次有口罩派就大排長龍，平時我哋服務基層街坊，不時聽到有長者會拎口罩去蒸、去洗，或者包張紙巾喺入面，個口罩就用好多日。」項目負責人陳小姐指，適逢她們在網上見到相關資料，指有台灣醫生分享製作布口罩的教學文，文中指有濾材的布口罩除了有過濾作用，戴起來更是「新鮮又環保」。於是她們根據帖文所教，開始製作有開口、可以放入過濾材料的布口罩。整個過程都由她們全人手縫紉製作，布料亦經過消毒處理，製作出來的布口罩可以洗水和循環再用。

目前一個布口罩售45元。 （受訪者提供圖片）

陳小姐指，目前在網上提供表格，供有需要人士填寫預訂，一個布口罩售45元。「女布社」成員在過程中不斷改良和研究款式及設計，而街坊對布口罩的反應十分熱烈，不時都有人詢問「幾時有貨」。她透露，知道現時大家都受「口罩荒」困擾，因此十多名婦女成員在中心及自己家中日夜趕製布口罩，現時成品約有2、300個。雖然這些布口罩未必比外科口罩的功效更好，但她們希望，在疫情肆虐的期間，能予一眾街坊、長者「頂住先」的選項。

預訂表格連結：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-K_6OQVmmpFia6e2CCacI0l2mXmxV--AZestrrxcbah09cA/viewform