【武漢肺炎】多間超市現廁紙牆超壯觀　市民拒搶購：唔會囤積

繼周五（14日）沙田第一城百佳出現「廁紙迷宮」奇景後，今日（16日）多區的超市亦相繼出現「出前一丁牆」、「3米廁紙牆」等情景。記者晚上到兩間超市觀察，發現部分超市的廁紙貨量不足，亦有超市實施「限購令」，有街坊接受訪問時表示不會與其他顧客搶購，「除非得返一卷，否則唔會囤積」。

早前出現「廁紙迷宮」的第一城百佳，不足半日便已被市民搶購一空。記者今日晚上到達該店，發現廁紙貨架仍然空空如也，其他消毒用品的貨架亦未有填滿，但旁邊的即食麵貨架則貨源充足。職員表示近日市民對廁紙的需求增多，需待明日（17日）超市才會入貨。沙田街坊馬先生及其太太表示，每天也會到訪該超市，留意廁紙是否已入貨，「但唔會晨早落嚟睇，唔會同人爭啦，除非屋企得返一卷，先會早啲落嚟買」，指自己不會在家中囤積廁紙。另一名女街坊則表示，該超市約於每日下午6時半會，便會入貨廁紙，「呢間百佳已經係附近最大間嘅超市，唔太擔心冇貨」，但她坦言該超市的白米貨量亦較緊張，與其他消毒用品如洗手液，均只能每人限購兩份。

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記者亦到訪位於中環長江中心的Food le Parc，出現約3米高的「廁紙牆」，非常壯觀。該超市亦有實施「限購令」，每人只能買兩卷廁紙。記者觀察所見，晚上時分亦有不少顧客購買廁紙。

此外，今日有網民在其他超市分別拍得「出前一丁牆」及其他「廁紙牆」，亦有網民在位於柴灣的惠康拍攝得多名顧客推著手推車準備付款的一幕，被笑言是「格林披治盲搶盃」。