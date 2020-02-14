【武漢肺炎】第一城百佳「廁紙迷宮」　瞬間被市民搶購一空

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎爆發後，本港引發連串恐慌，除每天有人排隊購買口罩，超級市場的廁紙早前亦被搶購一空。昨天（13日）晚上網上流傳一條短片，形容沙田第一城的百佳超級市場「暴力入貨」大批廁紙，形成「廁紙迷宮」，引來不少市民湧到百佳，再次搶購廁紙。

楊先生慨嘆早前走遍港九新界也買不到廁紙。 （鄧栢良攝）

記者於14日早上前往沙田第一城百佳，當時「廁紙迷宮」已經消失，現場市民不斷搶購廁紙，另一邊廂店員則不斷補貨。記者所見，廁紙售價約為$34.9至$42.9完一條。

市民稱走遍港九新界亦買不到廁紙

家住馬鞍山的楊先生共買了四條廁紙，兩條自己，另外幫三個家庭又買了六條。「我唔係囤貨，而係屋企真係冇曬廁紙，所以先嚟買。」為了買廁紙，他曾駕車前往港島、九龍、新界不少地方查詢，但都買不到廁紙，直至在網上見到第一城百佳有廁紙供應，才特意前來購買。

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他指廁紙比平日貴，「以前好似唔洗$30一條，而加都要差唔多$40，但冇辦法，都要買。」他又認為，見到市民搶購，會感到恐慌，「其實唔應該咁做⋯⋯全部都係謠言嚟，冇必要咁驚。」

另外，住烏溪沙的李小姐亦買了三卷紙巾，她表示家裡廁紙用完，早前打算前往烏溪沙的超市購買，發現已空空如也，「空咗好耐都冇返貨」，這天剛好在前往威爾斯親王醫院時，見到有人買廁紙，便順道過來買。