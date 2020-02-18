【武漢肺炎】外科口罩短缺　朱凱廸製布口罩捱轟　醫學界：頂住先

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，口罩短缺的情況未見紓緩。「一罩難求」之下，台灣有醫生在網上分享製作布口罩的教學文章，並指在開口位放入濾材後，就可以過濾飛沫。近日香港亦有團體及地區人士開始製作和出售布口罩，惟坊間對其成效也有不少意見。日前立法會議員朱凱迪試行布口罩工作坊，表示希望布口罩能成為「真選擇」，卻惹來不少批評。

日前立法會議員朱凱廸在其Facebook專頁發帖，指自己正在進行布口罩工作坊，希望不日可將成品於社區派發。 （facebook八鄉朱凱廸 Chu Hoi Dick圖片）

早前台灣奇美醫院麻醉部兼任主治醫生陳冠廷在網上指，過往到泰緬邊境的醫院義診時，首次接觸到布口罩，並分享以簡單三個自製布口罩的程序，只要縫紉時在口罩的背面造個開口，放入不織布等濾材，加上定時清潔口罩，就能有效阻擋飛沫。他更指，市民應把醫療口罩留給必要的醫療工作者。

日前立法會議員朱凱廸在其Facebook專頁發帖，指自己正在進行布口罩工作坊，希望不日可將成品於社區派發。不過，帖文引起不少批評，指布口罩的功效成疑，胡亂使用或與「翻蒸口罩」無異。而昨日（17日）朱亦作出澄清，指並非想予人布口罩可以完全取代外科手術口罩的印象，認為使用布口罩的前提，是手上沒有外科口罩、不需前往人多聚集的地方，只是「頂住先」，用來減少噴出和阻隔外來飛沫。朱又強調，日後在製作或派發時，會詳細說明上述的使用前提和處理方法，令市民有清晰的理解才決定是否使用。

數據證布口罩功效遠比外科口罩低

醫學界對此又有何看法？香港醫學會會長何仲平早前曾表示，在紙口罩未盛行之前，他們都有使用布製口罩作為防護裝備，又指布製口罩具備阻隔飛沫的效果，亦能循環再用，用熨斗加熱更可殺死無法抵禦高溫的病毒，認為布口罩能解燃眉之急。

至於由港大醫科生開設的Facebook專頁「no stake 醫學生」，昨日發出帖文，指在2015年曾有團隊找來1,600名醫護人員進行研究，當中三分一人被分配戴外科口罩、三分一人戴布口罩，餘下的三分一為對照組；結果布口罩組中出現「類似流感病症」的人比外科口罩組的機率高出13倍。除此之外，也有研究分析布口罩的粒子穿透率達97%，而外科口罩只有44%。雖然如此，專頁亦補充，即使布口罩與外科口罩效能相距甚遠，但如果家中外科口罩用光又必須外出時，的確可以考慮試用布口罩，在艱難時刻「用住先頂住先」。