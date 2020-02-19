【武漢肺炎】區議員辦共購環保廁紙　本月「收成期」抗廁紙荒

疫情肆虐下，廁紙連日成為本港市民搶購的物資，甚至出現持刀劫廁紙的奇聞。早前，元朗十八鄉西區議員司徒博文提出共購環保廁紙服務，昨日（18日） 到貨的200條廁紙，成為區內居民的及時雨。

昨日（18日） 到貨的200條廁紙，成為元朗區內居民的及時雨。 （司徒博文提供圖片）

司徒博文於上月宣佈共購環保廁紙計劃，讓區內街坊訂購本地品牌Mil Mill再造紙廁紙。Mil Mill再造紙廁紙為本港首間紙包飲品盒回收商，透過100%回收本地再造廢紙及紙盒，供應予越南New Toyo Pulppy造紙廠，再向造紙廠購入廁紙及抹手紙等產品。

司徒博文指，共購廁紙原意為向環保出一分力，減少浪費。他指，自己某次到訪Mil Mill位於元朗廠房，領取二手Box file，意外發現廠房同時回收牛奶盒及紙包飲品盒。機緣巧合下，讓他考慮在區內推廣環保回收，讓更多街坊認識這個本地環保品牌，「再造紙唔一定靠日本，香港都可以有」。

其後，司徒博文辦事處開始回收街坊家中的牛奶盒及紙包飲品盒，再轉交該公司重新製成環保廁紙，同時，提供共購再造紙廁紙服務。他指，環保廁紙按廠房原價30一條（一條十卷）的原價發售，自己僅提供場地。萬沒料到廁紙到貨之日，城內剛好因疫情發生「廁紙荒」。疫情下廁紙成為市民搶購的目標，Mil Mill更因需求大增，於網上公佈停止接受個別人士或家居訂購，目前只接受團購，如區議員或屋苑的團購申請。

街坊廚房紙當廁紙

司徒博文陸續接獲不少街坊求助，希望訂購該款環保廁紙。他指，有街坊指家中僅餘三、四卷廁紙卻苦尋不果，「有街坊廚房紙都要當廁紙」。

近日全城陷入搶購潮，政府應對疫情的責任卻轉價到私人企業或區議員身上。司徒博文苦笑指，「不少同事都話自己由代議士變成『代購士』」。他質疑，政府應對疫情後知後覺，面對政府無作為，大家都只是盡力幫街坊。

進行口罩轉贈計劃 中年街坊獲贈感動落淚

為解街坊燃眉之急，近日他和團隊開始進行口罩轉贈計劃。當時，甚至有兩、三名中年街坊因獲得口罩而感動落淚，他嘆，「自己同同事睇到好心噏，點解市民要為一個口罩而喊？」司徒博文慨嘆，應對疫情，民間只得自救。