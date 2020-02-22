【武漢肺炎】多間企業推無薪假安排　職工盟教打工仔三招保障權益

本港近月新冠肺炎肆虐，影響多個行業市道，有僱主因應市場環境，安排員工放無薪假，包括實惠集團、半島酒店、新巴城巴、富臨集團以及商業電台等。職工盟表示，最近有不少僱員表示被公司逼放無薪假，感到徬徨，提醒打工仔需以「三部曲」應對無薪假，包括拒絕、爭取日後補償及商討條文，保障自身權益。

香港W酒店表示，未來會密切關注疫情發展，再按照情況而調整無薪假措施。（酒店網頁圖片）

受疫情持續影響，實惠集團早前表示，2月起至5月期間，後勤員工要參與放無薪假，中及高級管理層減薪平均20%，集團執行董事則減薪40%。 旅遊界立法會議員1姚思榮指，今年首季酒店員工在訪港人流不足下，放無薪假會成為大趨勢，半島酒店宣佈讓員工自願放無薪假、香港W酒店讓員工每月放4日無薪假、Tang's Living Group於2月開始讓員工放6日無薪假。 新巴及城巴亦向車長及工程部前線員工發出內部通告，指巴士客量下跌超過四成，雖然已縮減巴士班次服務，但仍出現嚴重虧損，鼓勵員工申請放自願性質無薪假，與公司共渡難關。 富臨集團亦宣佈，市民為減低傳染機會，減少外出用膳，管理層決定旗下約20間餐館短暫休業，徹底清潔和消毒，前線員工2月份內需放3天無薪假，料受影響員工約2,000人。本月亦會下調全體執行董事薪酬50%，高級管理層薪酬下調20%。 商業電台亦指，全公司員工將於4月起安排放無薪假，視乎資歷、職位、工作性質等，每月放1日或每星期放1日，正式通告將於下周發出。

職工盟表示，收到不少僱員求助，指最近被迫放無薪假，影響生計，提醒打工仔需注意以下三項情況，保障自身權益。第一步：要懂得拒絕無薪假。職工盟指，當僱主要求僱員放無薪假時，僱員有權拒絕，因僱主有責任向月薪員工支付完整工資。若僱主以任何方式，包括電話、電郵、公司通告等方式要求員工放無薪假時，僱員可以非常清晰地向僱主提出反對。

第二步：爭取日後補償。有僱主指，若不放無薪假便要裁員，有時僱員便逼於無奈接受無薪假安排。職工盟提醒，即便如此，不代表僱員需放棄所有權利，如僱主要求自己簽署一些同意文件，而文件上寫有「我願意放棄日後追討權利」時，僱員便需考慮清楚，或向工會求助，聯絡其他有相同求助的同事，日後當公司「好景」時，與僱主協商能以其他形式補償。

第三步：商討條文。不少公司只派店長或分店經理通知僱員無薪假安排，運行細節上並無任何跟進。職工盟提醒，進行無薪協議，是一項僱主僱員雙方同意的「協議」，因此假如雙方在放假安排、協議補償等重要議題上，並無文本證明，最後會帶來更多「口同鼻拗」的爭議，故向僱員分享以下數個協議時必須留意的事項。

法定假日、「秘撈」權、補償、期限

首先，根據《僱傭條例》第17條「休息日的給予」明確指出，僱員除有權享有法定假日、另定假日或代替假日外，尚有權享有休息日，因此僱主如安排的無薪假是跨越法定假日，需額外補回薪金或日後補假。

此外，部分僱傭合約限制了員工兼職或從事其他職業的權利，僱員在被停工的同時，可以要求僱主放寬相關條款，容讓僱員可以從事其他工作崗位，填補收入損失。

僱員亦可以爭取僱主書面承諾，當業務回復穩定，或盈利到達一定程度時，以特別津貼或花紅補償僱員無薪假的損失。

僱員需要在協議中，與僱主協定無薪假的期限，例如是一個星期、兩個星期，千萬不能同意沒有限期的無薪假停工的安排。職工盟指，因僱傭條例保障僱員如被單方面停工，四星期工作日數只得正常的一半/廿六星期工作日數只得正常三分一，僱員就可以行使停工引致變相解僱的權利，追討僱主代通知金及年資補償。