【武漢肺炎】17間麥當勞分店調整營業時間　提早關門、周日不營業

新冠肺炎疫情持續，高風險的傳播影響市民外出消費意欲，不少連鎖店舖均選擇縮短營業時間。近日連鎖快餐店麥當勞宣佈，為了保障員工及食客的安全，部分餐廳的營業時間會有所調整。
麥當勞在facebook專頁上表示，部分餐廳的營業時間有新安排。 （McDonald's facebook圖片）
麥當勞早前宣佈，調整部分餐廳的營業時間，以保障員工及食客的健康安全，全港共有17間分店受影響，部份分店則提早於傍晚6時關門，亦有部份分店會關閉甜品店。從官方公佈的受影響分店資料顯示，中港城分店會提早於傍晚6時關門；星光行、九龍公園等分店則會關閉甜品站；亞洲貨櫃大廈分店於星期日不營業。
麥當勞宣佈全港有17間分店將會調整營業時間。 （資料圖片）
17間受影響分店的營業時間如下：
港島區
山頂廣場（香港山頂道118號山頂廣場2樓11-12號舖）
營業時間：星期一至五10:00am-6:00pm；星期六及日10:00am-8:00pm
美國銀行中心（香港中環夏愨道12號美國銀行中心地下G7A及G7B(2)號舖）
營業時間：星期一至五7:00am-7:00pm；星期六及日休息
信德中心（香港干諾道中200號信德中心二樓267號舖）
營業時間：星期一至五6:00am-9:00pm；星期六及日6:00am-9:00pm
龍記（香港上環德輔道中267-275號龍記大廈一樓及地下入口）
營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六至日7:00am-9:00pm
海富中心（香港夏愨道18號海富中心地下1-41號舖A部份）
營業時間：星期一至五6:00am-11:00pm；星期六及日6:00am-10:00pm
海灣（香港鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈地下11-13號舖）
營業時間：星期一至五7:00am-8:00pm
赤柱廣場（香港赤柱佳美道23號赤柱廣場地下G02及G03號舖）
營業時間：星期一至五7:00am-10:00pm；星期六及日7:00am-10:00pm
九龍區
星光行（九龍梳士巴利道三號星光行地下及地庫部份）
營業時間：甜品店休息
九龍公園（九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園）
營業時間：星期一至五9:00am-6:00pm；星期六及日9:00am-6:00pm；甜品店12:00pm-4:00pm
中港城（九龍尖沙咀廣東道33號中港城一樓28號店）
營業時間：星期一至五7:00am-6:00pm；星期六及日7:00am-6:00pm
新文華中心（九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心地下G27部份，G28&G29號舖及1樓127-138號舖）
營業時間：星期一至五7:00am-10:00pm；星期六及日7:00am-10:00pm；甜品店休息
紅磡站（九龍紅磡站閣樓HUH R2號舖）
營業時間：星期一至五6:00am-8:00pm；星期六及日6:00am-8:00pm
又一城（九龍九龍塘達之路80號又一城2樓L2-28號舖）
營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm：星期六及日7:00am-9:00pm
E-MAX（九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心地下1號舖）
營業時間：星期一至五7:00-9:00pm；星期六及日7:00am-9:00pm
MegaBox（九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期）
營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六及日7:00am-9:00pm
宏開道（九龍九龍瀛宏開道8號其士商業中心地下1-2號舖）
營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六及日7:00-9:00pm
新界區
亞洲貨櫃大廈（新界葵涌三號碼頭亞洲貨櫃大廈B座12字樓）
營業時間：星期一至五7:00am-7:00pm；星期六7:00am-7:00pm；星期日休息
全線麥當勞餐廳自去年12月24日起，已停止主動派發飲管，但措施在網上經常引起爭議，照片分店與事件無關。（資料圖片）