【武漢肺炎】17間麥當勞分店調整營業時間　提早關門、周日不營業

新冠肺炎疫情持續，高風險的傳播影響市民外出消費意欲，不少連鎖店舖均選擇縮短營業時間。近日連鎖快餐店麥當勞宣佈，為了保障員工及食客的安全，部分餐廳的營業時間會有所調整。

麥當勞在facebook專頁上表示，部分餐廳的營業時間有新安排。 （McDonald's facebook圖片）

麥當勞早前宣佈，調整部分餐廳的營業時間，以保障員工及食客的健康安全，全港共有17間分店受影響，部份分店則提早於傍晚6時關門，亦有部份分店會關閉甜品店。從官方公佈的受影響分店資料顯示，中港城分店會提早於傍晚6時關門；星光行、九龍公園等分店則會關閉甜品站；亞洲貨櫃大廈分店於星期日不營業。

麥當勞宣佈全港有17間分店將會調整營業時間。 （資料圖片）

17間受影響分店的營業時間如下： 港島區 山頂廣場（香港山頂道118號山頂廣場2樓11-12號舖） 營業時間：星期一至五10:00am-6:00pm；星期六及日10:00am-8:00pm 美國銀行中心（香港中環夏愨道12號美國銀行中心地下G7A及G7B(2)號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-7:00pm；星期六及日休息 信德中心（香港干諾道中200號信德中心二樓267號舖） 營業時間：星期一至五6:00am-9:00pm；星期六及日6:00am-9:00pm 龍記（香港上環德輔道中267-275號龍記大廈一樓及地下入口） 營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六至日7:00am-9:00pm 海富中心（香港夏愨道18號海富中心地下1-41號舖A部份） 營業時間：星期一至五6:00am-11:00pm；星期六及日6:00am-10:00pm 海灣（香港鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈地下11-13號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-8:00pm 赤柱廣場（香港赤柱佳美道23號赤柱廣場地下G02及G03號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-10:00pm；星期六及日7:00am-10:00pm

九龍區 星光行（九龍梳士巴利道三號星光行地下及地庫部份） 營業時間：甜品店休息 九龍公園（九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園） 營業時間：星期一至五9:00am-6:00pm；星期六及日9:00am-6:00pm；甜品店12:00pm-4:00pm 中港城（九龍尖沙咀廣東道33號中港城一樓28號店） 營業時間：星期一至五7:00am-6:00pm；星期六及日7:00am-6:00pm 新文華中心（九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心地下G27部份，G28&G29號舖及1樓127-138號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-10:00pm；星期六及日7:00am-10:00pm；甜品店休息 紅磡站（九龍紅磡站閣樓HUH R2號舖） 營業時間：星期一至五6:00am-8:00pm；星期六及日6:00am-8:00pm 又一城（九龍九龍塘達之路80號又一城2樓L2-28號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm：星期六及日7:00am-9:00pm E-MAX（九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心地下1號舖） 營業時間：星期一至五7:00-9:00pm；星期六及日7:00am-9:00pm MegaBox（九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期） 營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六及日7:00am-9:00pm 宏開道（九龍九龍瀛宏開道8號其士商業中心地下1-2號舖） 營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六及日7:00-9:00pm

新界區 亞洲貨櫃大廈（新界葵涌三號碼頭亞洲貨櫃大廈B座12字樓） 營業時間：星期一至五7:00am-7:00pm；星期六7:00am-7:00pm；星期日休息