【武漢肺炎】17間麥當勞分店調整營業時間　提早關門、周日不營業

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新冠肺炎疫情持續，高風險的傳播影響市民外出消費意欲，不少連鎖店舖均選擇縮短營業時間。近日連鎖快餐店麥當勞宣佈，為了保障員工及食客的安全，部分餐廳的營業時間會有所調整。

麥當勞在facebook專頁上表示，部分餐廳的營業時間有新安排。　（McDonald's facebook圖片）

麥當勞早前宣佈，調整部分餐廳的營業時間，以保障員工及食客的健康安全，全港共有17間分店受影響，部份分店則提早於傍晚6時關門，亦有部份分店會關閉甜品店。從官方公佈的受影響分店資料顯示，中港城分店會提早於傍晚6時關門；星光行、九龍公園等分店則會關閉甜品站；亞洲貨櫃大廈分店於星期日不營業。

麥當勞宣佈全港有17間分店將會調整營業時間。　（資料圖片）

17間受影響分店的營業時間如下：

港島區

山頂廣場（香港山頂道118號山頂廣場2樓11-12號舖）

營業時間：星期一至五10:00am-6:00pm；星期六及日10:00am-8:00pm

美國銀行中心（香港中環夏愨道12號美國銀行中心地下G7A及G7B(2)號舖）

營業時間：星期一至五7:00am-7:00pm；星期六及日休息

信德中心（香港干諾道中200號信德中心二樓267號舖）

營業時間：星期一至五6:00am-9:00pm；星期六及日6:00am-9:00pm

龍記（香港上環德輔道中267-275號龍記大廈一樓及地下入口）

營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六至日7:00am-9:00pm

海富中心（香港夏愨道18號海富中心地下1-41號舖A部份）

營業時間：星期一至五6:00am-11:00pm；星期六及日6:00am-10:00pm

海灣（香港鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈地下11-13號舖）

營業時間：星期一至五7:00am-8:00pm

赤柱廣場（香港赤柱佳美道23號赤柱廣場地下G02及G03號舖）

營業時間：星期一至五7:00am-10:00pm；星期六及日7:00am-10:00pm

九龍區

星光行（九龍梳士巴利道三號星光行地下及地庫部份）

營業時間：甜品店休息

九龍公園（九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園）

營業時間：星期一至五9:00am-6:00pm；星期六及日9:00am-6:00pm；甜品店12:00pm-4:00pm

中港城（九龍尖沙咀廣東道33號中港城一樓28號店）

營業時間：星期一至五7:00am-6:00pm；星期六及日7:00am-6:00pm

新文華中心（九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心地下G27部份，G28&G29號舖及1樓127-138號舖）

營業時間：星期一至五7:00am-10:00pm；星期六及日7:00am-10:00pm；甜品店休息

紅磡站（九龍紅磡站閣樓HUH R2號舖）

營業時間：星期一至五6:00am-8:00pm；星期六及日6:00am-8:00pm

又一城（九龍九龍塘達之路80號又一城2樓L2-28號舖）

營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm：星期六及日7:00am-9:00pm

E-MAX（九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心地下1號舖）

營業時間：星期一至五7:00-9:00pm；星期六及日7:00am-9:00pm

MegaBox（九龍九龍灣宏照道38號企業廣場五期）

營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六及日7:00am-9:00pm

宏開道（九龍九龍瀛宏開道8號其士商業中心地下1-2號舖）

營業時間：星期一至五7:00am-9:00pm；星期六及日7:00-9:00pm

新界區

亞洲貨櫃大廈（新界葵涌三號碼頭亞洲貨櫃大廈B座12字樓）

營業時間：星期一至五7:00am-7:00pm；星期六7:00am-7:00pm；星期日休息

全線麥當勞餐廳自去年12月24日起，已停止主動派發飲管，但措施在網上經常引起爭議，照片分店與事件無關。（資料圖片）

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