【武漢肺炎】實惠全線24間分店　快閃發售逾二萬個口罩

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，「口罩荒」之下，各區的口罩銷售情況引來關注。大型家庭用品連鎖店實惠宣佈，今天（23日）全線24間分店將同時發售五款共二萬個口罩，每間名額共75至80個。最新情況指，由於人數已滿，為免造成混亂，部份分店已經截龍。

包括韓國製KF94及日本製FIFTY

實惠在其Facebook專頁上表示，今天港九新界分店將有共二萬個口罩售賣，其中上水、將軍澳新都城、長沙灣、屯門分店有售ArtBox韓國製KF94成人口罩（黑色4片裝）；淘大、天水圍、荃灣廣場、馬鞍山分店有售ArtBox韓國製KF94成人口罩（白色4片裝）；旺角創興、銅鑼灣、Mega Box、沙田、元朗、葵芳分店有售ATEX 韓國製KF94成人口罩（5片裝）；北角、土瓜灣、太子、青衣、將軍澳廣場分店有售3M Nexcare小童防塵口罩（5片裝）；大埔、堅尼地城、秀茂坪、黃大仙、愉景新城有售FIFTY三層過濾絲滑親膚細碼口罩（7片裝）。

實惠又指，開賣時間為今日天正午12時，顧客需先排隊領籌，每人限取一籌，各分店的名額由75人至80人不等，亦有限購買數量。而如排隊人數超出派籌數量，店方會提早派籌。

截至該店下午12時的更新，愉景新城、大埔、堅尼地城、將軍澳廣場、秀茂坪、馬鞍山、北角、土瓜灣、黃大仙、淘大、太子、屯門、新都城、葵芳、荃灣廣場、青衣、上水、長沙灣分店已經截龍。