元朗港頭村增設專線小巴來回元朗市中心　3月中正式啟用

元朗朗河路鄰近並沒有交通工具供他們進出市中心，居民進出不太方便，只能選擇步行到鄰近港鐵站。對於一些長者和行動不便的人更是雪上加霜，若他們需要出外，就必須行走約二十分鐘，才到達元朗市中心乘坐西鐵。以往港頭村並沒有任何交通工具，助居民往來元朗市中心，有新小巴線將於本月15日提供服務，方便居民來往元朗市中心至港頭村。

專線小巴623號路線圖。（圖片來源：李俊威facebook專頁）

專線小巴623將於本月15日正式啟用，來往元朗市中心至港頭村。全程收費為$3.9，學生和長者均有優惠，學生使用學生八達通或學生個人八達通繳付全程車費時，可享用$1.9 的優惠車費，而長者均一收費為$2。專線小巴乘客使用同一張八達通卡（成人或學生八達通卡）轉乘九巴第 68E、68M、68X/268X、261X、268B、268C/268A/268P、269D、276/276P 或B1號線，可享最高$1.0的轉乘優惠，而小童可享最高$0.5的轉乘優惠；優惠期至 2021年3月14日 。小巴班次為十五至三十分鐘一班，途經朗河路、攸田西路、港攸路及鳳翔路等地。轉乘巴士和港鐵皆有優惠。

方便居民進出 但有機會私家車及小巴爭路

元朗八鄉南區議員李俊威表示，623路線在早幾年已經放到區議會中討論，運輸署亦通過了。今年開始招標，在3月15日開始運作。他指：「由於朗河街一帶不近市區，又是鄉郊區，由村口出去市區都步行十五分鐘，對於一些行動不便和長者來說比較吃力。」他續指，「由於村口和村尾都有一段距離，村尾走到村口就要十至二十分鐘。由村尾走到村口再走到市區，就要三十分鐘至四十五分鐘。」有些年長人士因不方便出市區，會寧願少點外去，並一次過把數天所需要的東西買回，他們要拿着重物再走二十至三十分鐘回家。他認為新小巴線可以作疏道作用，提供其他選擇和讓村民能正常進出。

李形容該地段為一個尷尬地段，因為較多人泊車，道路亦不寬闊，故此他會擔心在新路線通行後，可能會有私家車和小巴爭路的情況出現，需要時間磨合。對於小巴的班次，他認為未必能滿足村民需求。「十五至三十分鐘一班，比較疏，但明白始終是新路線，需要試水溫。在觀察頭半年後，再評價是否需要加密班次。」