大埔單車徑驚見交通警駕電單車　警：趕往處理有人受傷車禍

電單車可使用單車徑？有市民今（7日）日在網上貼出相片，顯示一名交通警正在單車徑上駕駛電單車，相片惹起網民熱議，有人質疑警察違規，亦有人猜測可能是「單車徑有單車交通意外」，亦有人估計該警員可能正在執行職務。 警方回覆查詢時指，事發今日下午約1時，該交通警員正前往處理一宗發生在單車徑上有人受傷的交通意外。警方表示，事發地點與單車徑的出入口相距甚遠，為盡速到達現場，該名警員遂駕駛電單車經由單車徑前往，強調由於該名警員當時正在執行職務，上址的交通標誌並不適用。

陳小姐指，今日下午1時左右，她乘上一輛從大埔前往九龍方向的巴士，途經大埔宏福苑旁邊的單車徑時，目睹有交通警在單車徑上駕駛電單車。（受訪者提供）

拍下警方電單車在單車徑上行駛的陳小姐指，當時她乘坐的巴士正從大埔開往九龍方向，當途經大埔宏福苑旁邊的單車徑時，她看到有交通警在單車徑上駕駛電單車，現場約有十多名市民正在踏單車，而且還有不少小童。

過去亦曾有電單車在單車徑上行駛。香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，任何機動車輛在單車徑上行駛都屬違法，但他又指「但今早警務處處長都講，紀律部隊在執容許違交通例」。熊永達補充，在某些情況下機動車輛則可橫過單車徑，「如車輛必須橫過單車徑才能到達某個地方，如住宅或停車場等，必須先向運輸署申請，確保車輛橫過時有一定安全措施，如有人幫忙指示交通情況等，才會獲得批准」。