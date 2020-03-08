【新冠肺炎】九巴大幅削班　部分未獲署方批准　兩區街坊怨聲載道

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，九巴早前表示，因整體載客量較平日急跌四成，需削減班次應對。但近日多區都有居民反映，恢復上班後每天飽受逼巴士之苦，亦擔心車廂擠逼會令病毒更易傳播。而早前黃大仙區議會上更揭發，九巴在部份路線中大幅度削班並未得到運輸署的批准，在大埔區亦疑有出現同樣情況。有區議員指，新巴城巴雖然亦有削班，但也積極增加服務，在抗衡鐵路獨大方面見有誠意；反而九巴在此時沒有履行社會責任，是短視之舉。

九巴早前表示因整體載客量較平日急跌四成而需削減班次應對，但近日多區都有居民反映，恢復上班後每天飽受逼巴士之苦。（資料圖片）

在上周二（3日）舉行的黃大仙區議會交通及運輸事務委員會會議中，討論到有關黃大仙區的巴士路線計劃，當中多名區議員提到了九巴削班的問題。交運會委員之一的區議員莫灝哲指，運輸署方面雖然曾經批准九巴削減班次，但幅度並非如現時所見般大，現時區內居民都因為巴士服務不足而怨聲載道。

他表示，以來往慈雲山和觀塘的3D線為例，另一名區議員莫嘉嫻在會上提出，運輸署本來只批准每班巴士比原定時間延遲五分鐘（原來四至八分鐘一班，即最多延遲至13分鐘一班），但有不少街坊指，很多時巴士要20分鐘才有一班；區議員尤漢邦也在會上指出，來往往翠竹花園及黃大仙站的211線，平日如同「升降機」般，是居民依賴上山下山的交通工具，同樣是在未經運輸署同意之下，削減了三成班次。

早前黃大仙區議會上發現，九巴在部份路線中大幅度削班並未得到運輸署的批准。（資料圖片）

莫灝哲表示，明白疫情之下九巴投放的資源有所減少，但削班之後巴士車廂擠逼，對疫情而言很不理想。他不同意九巴大幅減班的做法，認為九巴應履行社會責任，「近來群眾都傾向少乘鐵路，但喺疫情期間，九巴係咁樣對香港人，大幅削班助長鐵路獨大，第時又喺政府討論啲有利鐵路嘅政策上面扮可憐。」莫形容，九巴「一縮再縮」的做法十分短視，只重視疫情期間的利益，沒有負起社會責任；認為相比之下，新巴城巴即使有減班，但仍有擴展服務範圍和版圖，從中看出其與鐵路抗衡的野心及誠意。此外，莫認為長遠而言運輸署應檢討運輸署就統治九巴班次時的政策，避免九巴用上「鬼巴士」來「交數」。

大埔區議員將落區「數車」

除了黃大仙區，大埔區都有巴士班次不足的問題。據大埔區區議員任啟邦指，近日不少街坊反映，乘搭來往荃灣和大埔的73X線、來往觀塘和大埔的74X線，以及來往尖沙咀和大埔的271線時，均有等候多時都未見有車的情況，甚至需要在車上「逼到貼住大銀幕（擋風玻璃）」。任指，過往每逢上下班的繁忙時間，九巴都設特別班次接載乘客，惟近日他向數名車長了解，對方表示區內的特別班次大減近七成，佔平日所有班次的四成。他認為， 近數星期公務員、各大企業等員工都陸續恢復上班，九巴的乘客量應比早前回升，有需要在繁忙時間回復原本的班次服務。

任又指，大埔區巴士削班的情況或與黃大仙區類近，不排除是未經運輸署批准，但詳細要待交運會稍後與運輸署開會後才能要求交待，他表示會與其他區議員一同跟進，稍後時間亦會落區「數車」。