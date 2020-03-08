新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，防疫物資短缺，走在抗疫前線的除了醫護人員，還有默默地在社區中處理垃圾的清潔工人。不過，市面上防疫物資短缺，清潔工人也對衛生問題憂心忡忡。致力從酒店回收一次性用肥皂、將之再打造後轉送到缺乏衛生清潔資源的地方的「再皂福」，近日宣布即將向2,800名清潔工人免費派發衛生包，當中包括肥皂、酒精搓手液和衛生指引，希望在充滿恐慌和無助的社會氛圍下，能繼續推廣健康、關懷及教育。

再皂福員工、董事會成員及持份者等組成隊伍，將到全港18區2800名清潔工人免費派發衛生包。（「再皂福」提供圖片）

在2012的非牟利機構再皂福，在香港有逾80家、海外有逾100家會捐贈肥皂的酒店夥伴，而自2017年起，再皂福更開始回收酒店的樽裝洗頭水及沐浴露，同年亦成立了「美」項目，為弱勢社群及長者提供公平工資的工作機會。除了希望將衛生資源再次打造送到其他地方、減低當地兒童和人民患病和死亡的機會，同時亦讓實習學生及弱勢社群負責機構不同層面的營運，促進社會共融。

清潔工人緊守崗位，在前線擔當防疫工作，既是弱勢社群，也是無名英雄。（資料圖片／歐嘉樂攝）

機構於本年1月28日開始「Soapin18」行動，由再皂福員工、董事會成員及持份者等組成隊伍，到全港18區派發個人衛生包。在「利希慎基金」的贊助下，他們將會再次走入社區，於多區的垃圾收集站接觸清潔工人，派出八千四百件肥皂及二萬八千套衛生包，並待物資到埗後送出口罩。

再皂福總經理何志輝表示，清潔工人緊守崗位，在前線擔當防疫工作，既是弱勢社群，也是無名英雄，因此希望藉著派發衛生包能向他們表示感激，同時鼓勵社區內互相關懷。再皂福董事長李國義則指，機構自2012以來致力於香港及亞洲推廣公共衛生，在今次抗疫期間，他們亦會向有需要人士提供關懷及幫助，一起共渡難關。