位於秀茂坪的「金茂坪戲院」丟空近30年，更幾度傳出鬧鬼傳聞，如秀茂坪曾出現山泥傾瀉、有鬼魂作祟，工人欲翻新戲院卻不敢動工等，戲院荒廢愈久，則愈發神秘。近日卻似乎迎來新轉機。有觀塘區區議員透露，華懋正準備與非牟利機構合作，翻新金茂坪戲院作「香港電影文化中心」，預計一共可提供約500個電影座位。 攝影：蔡正邦

金茂坪戲院於60年代開業，80年代新增桌球室，為秀茂坪邨一帶徙置居民提供服務。後來秀茂坪邨進行重建，入場觀眾大減，戲院至90年代因經營狀況欠佳結業。自此戲院丟空多年，持有戲院的華懋集團於2013年以兩億元出售金茂坪戲院，惟無人問津。5年後，華懋曾表示打算與非牟利機構合作，將閒置的金茂坪戲院作社企用途，事隔兩年，終於見動靜。

昔日的電影院大堂，還能從大門鐵閘中窺探一二。

觀塘區區議員張敏峯指，早前得知位於曉麗苑的金茂坪戲院，即將翻新成「香港電影文化中心」。從翻新計劃書內的剖面圖可見，新戲院將設有黑盒劇場（電影院）、主劇場、共享工作室、咖啡店及大堂，電影院設有100個座位，主劇場則有約400個座位，屋面亦會進行綠化。張敏峯得悉，目前華懋正就翻新計劃進行諮詢。

戲院多年來丟空又乏人維修，大廈外牆石屎早已脫落，外圍則擺放了不少廢棄電單車。在戲院旁邊經營士多的張先生指，當年戲院人流興旺，「午夜場最多人睇，好誇張！」自己看準時機，在旁邊開設士多，1981年開業至今。張先生見證戲院由盛轉衰，他指為免石屎剝落擲傷途人，發展商索性將牆身整片鏟去，留下班駁的痕跡。

張敏峯居住觀塘多年，他憶述就讀小學時，曾跟隨家人踏足金茂坪戲院，依稀記得內裏有一個桌球室，歌劇院則分成上下兩層，觀眾須分開排隊進場，「當時張戲飛仲係紅色，同以前尖東華樊戲院個間一樣！」他認為，是次翻新戲院一事對曉麗街坊意義重大，「個地方放咗喺到咁耐，衍生好多衛生問題，有翻新都係好事。」

華懋集團回覆指，現正積極探討重建金茂坪戲院的可行方案，期望改善社區環境及娛樂設施，並協助推動電影文化及香港電影業的持續發展。目前華懋集團正就重建方案諮詢毗鄰居民。