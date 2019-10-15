【施政報告】大坑西邨重建膠著一年　區議員批政府聲大無建設

滲水、天花剝落、殘舊……大坑西邨經常與「日久失修」四字連繫起來。這條舊屋邨在1965年起落成，屬於私人土地的廉租屋邨，然而半世紀仍無重建翻新，幾幢舊樓盡顯老態。去年政府‧《施政報告》中提出，將大力支持重建計劃，並提供所需協助。一年過去，重建計劃進展究竟如何？

牆身剝落喉管生鏽

「牆身剝落……最重要是水問題，他們是用鐵通喉，因為好舊，好多生鏽物質，對身體不好。」住在大坑西邨逾30年的歐陽女士嘆，如今要買樽裝水回家飲用，煮食時才被逼用水喉水。

由於日久失修，大廈相當殘舊。歐陽女士說，大廈外牆牆身及天花時常剝落，「民樂樓就裝修得最密，過年前同過年後都要整，天花成塊（石屎）跌下來。」她表示，走廊天花曾突然跌落一大塊石屎，幸好沒有擊中居民，未曾有人命傷亡。

大廈樓梯間，牆身之間的罅隙和剝落情況相當明顯。（廖俊升攝）

屢次提重建仍無寸進

大坑西邨落成超過半世紀，屬於低於市值租金的私營出租屋邨，由非牟利團體「香港平民屋宇公司」（平屋宇）興建和管理。近年，「大坑西邨重建」一詞經常被提起，惟一直只聞樓梯響。2010年，城規會將大坑西邨規劃作「綜合發展區」，地積比率由9倍減至5.5倍，主要作住宅用途及提供商業配套設施。2015年，平民屋宇公司打算將大坑西邨重建成青年住屋，售給在職及中低收入青年，惟遭居民反對。城規會在2016年通過重建計劃，更「指引性條款」，要求業權人與居民達成安置協議，方能啟動修契。然而，業主與居民久久未能達成共識。

去年政府在《施政報告》中提出重建大坑西邨計劃，惟一年之後情況依然膠著，居民大感失望。（廖俊升攝）

《施政報告》提出重建 一年仍然膠著

去年政府《施政報告》中，在房屋政策欄目中列明「大坑西邨重建計劃」。當中指出，平屋宇正籌劃在原址分階段重建大坑西邨，並正就遷置的安排諮詢受影響的住戶。政府更明確表示，在妥善安排居民安置的前提下，會大力支持該公司盡快落實重建計劃，並提供所需協助。

一年過去，重建計劃仍然沒有進展，居民感到無奈。平屋宇向居民提出一項安置建議，安排他們先到空置單位居住，該空置單位均處於5樓以上的高層，可是大廈並沒有升降機，教一眾老人家上落時感到艱辛，因此一眾居民對安置方案感抗拒。歐陽女士說，去年屋邨成立了鄰舍輔導會，會社成立之初也曾接觸街坊，嘗試說服他們搬到高層空置單位居住，惟遭大部分街坊拒絕，而此後並無再與街坊溝通。她批評政府與平屋宇並不積極處理重建計劃，只懂得一拖再拖。

年前有人在屋邨掛起直幡，要求政府接手重建計劃。（資料圖片／張浩維攝）

居民批安置安排不理想

何太住在大坑西邨46年，她原本住在六樓高層單位，但10多年前因為年紀漸長，無法走樓梯，故搬到1樓居住。「當年諗住都係後生，行都無所謂，十幾年前開始腳痛。」她說，讓低層單位的居民安置在高層空屋是不理想和不可行的事，「你叫我上返七樓我會氣喘。」何太說，部份住在高層的老人家因為身體差而無法落樓，終日與世隔絕，甚至有很多人病死了，才被救護員搬下來。

歐陽女士（左）和何太（右）均在大坑西邨居住數十年，她們非常不滿政府和平屋宇放軟手腳，擔心樓宇日久失修問題日益嚴重。（廖俊升攝）

政府業主齊齊拖字闕

何太認為，政府可先借出部分新落成的石硤尾邨的單位安置居民，然後就可以率先拆卸大坑西邨兩幢，待重建完成再歸還相同數量的單位給政府。她批評平屋宇毫不進取，沒有能力重建卻又不願意向政府尋求協助，只懂拖字闕，「（平屋宇）成日得個講字，又話九月中出報告，到十月都未見。講拆是多餘，一年拖一年。」何太說，平屋宇向規劃署提出的重建計劃在明年七月便到期，但仍未看見重建方案，因此她對於重建並無期望，「唯有和它同生共死，舊到快要倒塌。」

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區議員批政府高調提重建卻未曾介入

深水埗區議員譚國僑表示，政府並非無從入手，而是高調提出重建後，卻不欲介入。譚提出三個大坑西邨重建方案，最進取的方案是政府收回土地進行重建。他解釋，如今重建計劃由平屋宇負責，政府難以投入資源介入，同時亦難以獨力重建。他認為政府有足夠資源介入，故應考慮收地重建。

他續指，第二個方案是公私營合作，政府與平屋宇一同發展，而重建計劃分二期進行，可以將第一期重建土地交由政府處理；第三方案是向石硤尾最近落成的新樓借二百單位，作為重建時的安置單位。

譚表示曾在區議會上提出以上三個方案，希望加快重建進度，惟政府沒有正面回應。他指，平屋宇在今年五月時曾答應在今年九月底至十月初修訂重建計劃，惟後來通知須押後公布。他期望政府在下一份《施政報告》中，能夠交代清楚重建計劃，而非高調提出重建之後卻原地踏步。

《香港01》已就大坑西邨重建計劃及樓宇安全問題，向香港平民屋宇有限公司及屋宇署查詢。