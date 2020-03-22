法國前總理兒子「疫市」開畫廊　首展展出現代畫泰斗趙無極作品

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐下，本港不少藝術展覽及活動如Art Basel及Art Central均受影響需取消。法國前總理德多米尼克‧德維爾潘（Dominique de Villepin）與其子潘雅德（Arthur de Villepin）卻無懼「疫市」，按原訂計劃在本月開設新畫廊，首展展出已故法籍華裔畫家趙無極的作品。

畫廊Villepin的首展會展出已故法籍華裔畫家趙無極的作品。 （Villepin網頁圖片）

多米尼克‧德維爾潘除了政治成就外，其文學創作亦有一定地位，其妻Marie-Laure de Villepin則是一位藝術家，現年32歲的「政二代」潘雅德，十年前已隻身來港定居，受父母的藝術薰陶下，發展其紅酒及藝術事業，包括創辦藝術顧問公司Art de Vivre及旗下畫廊Carré d’ Artistes Gallery。

今年3月他在中環荷李活道53至55號開設畫廊Villepin，以家族名字作畫廊名字，畫廊首展主題為「友誼與和解」（Friendship and Reconciliation），展出已故現代畫泰斗趙無極於1940年代至2000年代的早期創作作品，包括一系列油畫、水墨畫、水彩畫及石版畫等。由於趙無極生前是多米尼克‧德維爾潘的好友，德維爾潘亦曾引用趙無極的畫作吟詩作詞，並以七首詩集搭配趙無極版畫，出版精裝書，這次展覽明顯與這段家族情誼有關。

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近年趙無極的作品成為藝術收藏界首選，在國際拍賣市場價值不菲，德維爾潘父子檔亦因此深受眾多趙無極收藏群的歡迎。這次展出的，除了趙的作品，還有他年輕時在法國拍下的照片。

據悉，德維爾潘父子在上址開設的藝術空間樓高三層，佔地近3,000平方公尺，以「家」為概念，透過藝術家居生活化形式，展現二人對藝術的理想與實踐。趙無極一生為情所困，曾有三段婚姻，第一任妻子是能畫擅舞的法籍華裔才女謝景蘭，二人共赴巴黎後，因謝另結新歡而離異；第二任妻子是港人演員陳美琴，惟陳後來因家族精神病發作，在他鄉服藥自殺，這次展出也有趙在陳去世後，紀念亡妻的畫作。據知畫廊最高一層是展出一幅赤色巨畫，是當年畫給比他小26歲的第三任妻子Francois Marche的。