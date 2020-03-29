【Stay at home】藝文界推劇本網讀計劃　莊梅岩陳炳釗作品有份

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，不少人響應政府呼籲減少外出。本港藝文界亦出招幫助市民度過在家百無聊賴的日子。國際演藝評論家協會（香港分會）的「眾劇讀：原創劇本網讀計劃」，近日將名作劇本上載，讓有興趣人士免費閱讀。

國際演藝評論家協會（香港分會）將於2020年3月26日中午12時開始，展開「眾劇讀：原創劇本網讀計劃」。 （國際演藝評論家協會（香港分會）網頁圖片）

「眾劇讀：原創劇本網讀計劃」發佈八個寫於不同年代的香港原創劇本，每周推出兩份作品，首四周為「香港篇」，包括《短暫的婚姻》編劇莊梅岩、《公主復仇記》編劇黃詠詩、香港演藝學院前戲劇學院院長潘惠森及中英劇團前教育主任陳炳釗等人的作品，讓有興趣人士足不出戶亦可細閱劇本。每個劇本僅上載一周，一周後便會失效。「香港篇」後，主辦單位會繼續推出來自澳門及台灣的原創劇本，「劇場不會忘記，我們亦不會忘記劇場；安坐家中，眾讀有時。」

香港篇連結及列表：

「溫暖篇」：2020年3月26日至4月2日

莊梅岩《找個人和我上火星》（2004）

黃詠詩《破地獄與白菊花》（2008）

「動物篇」：2020年4月2日至4月9日

潘惠森《龍頭》（2003）

馮程程《誰殺了大象》（2012）

「空間篇」：2020年4月9日至4月16日

鄧智堅《陳耀德與陳列室》（2009）

胡境陽《白色極樂商場漫遊》（2011）

「生存篇」：2020年4月16日至4月23日

陳志樺《狷窿狷罅擒高擒低》（1998）

陳炳釗《N.S.A.D. 無異常發現》（2006）