【Stay at home】GOG推新版面　27款無DRM版經典遊戲任玩

因應政府及醫護人員呼籲，在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續下，市民均應減少外出社交活動。然而，留家多日難以消磨時間，有見及此，知名遊戲線上商店GOG.com推出「Stay at home」版面，把27款有趣的舊遊戲集結起來，供用家免費試玩。

GOG.com近日以「Stay at home」為主題，希望透過線上遊戲，令大家在疫情期間留在家中，把網站上一些雖然已很舊、但還很受歡迎的27款免費遊戲集結起來，這些遊戲雖然不是最新產品，亦非大型製作，但都有一個共通點，就是沒有DRM（數位版權管理），表示用家可自由散佈及複製這些遊戲的副本。

27款遊戲中包括一些經典之作，例如90年代的老牌點擊式解謎遊戲《鋼鐵天空下》（Beneath a Steel Sky），可查出鄰居地下室秘密的遊戲《Hello Neigbor》，以巫師為主題的卡牌遊戲《昆特牌》（GWENT），亦有城市模擬建設遊戲《Builders of Egypt: Prologue》等。

GOG把網站上一些雖然已經舊了卻還很不錯、值得一玩的 27 款免費遊戲集結起來。 （GOG.com網頁截圖）

波蘭遊戲大廠CDPR旗下的遊戲平台GOG，去年10月發佈聲明參加國際反DRM日，致力宣傳無DRM版遊戲、電影和其他平式媒體的好處、知識和信息。其聲明中亦提到，GOG.com是一個專門售賣DRM-free遊戲的平台，表示用家可以不用無時無刻保持線上，進行擁有權驗證的情況下盡情遊戲，這也是其十多年來支撐他們營運的核心價值之一。

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