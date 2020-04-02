尖山隧道通車12年　全日巴士服務僅一條經大埔　區議員：應檢討

八號幹線青沙公路（沙田至長沙灣段）通車至今12年，位於尖山隧道和沙田嶺隧道間的青沙轉車站，目前有約18條行車線行駛，但當中只有5條路線提供全日服務並停靠，過去常被批評使用率低。近日，一條來往馬鞍山至長沙灣的路線投入全日服務，途經青沙轉車站全日服務路線新增至6條，變相幾乎覆蓋所有新界東地區，如沙田、火炭、上水及馬鞍山等，途經大埔的只有前往西九龍站的W3。有大埔區區議員指，隨着青沙公路轉車站的巴士覆蓋範圍增加，認為政府及巴士公司是時候研究重整或新增路線，分流由大埔前往九龍西及新界西的市民，同時以提高隧道使用率。

連接大圍及九龍西的八號幹線青沙公路（沙田至長沙灣段）於2008年通車，至今有約18條行車線行駛青沙公路轉車站，當中只有5條路線提供全日服務並停靠，包括249X、280X、286X、287X及W3，其餘路線均僅在繁忙時間行駛，如272E、272X、286P及270D等。

近日，一條來往馬鞍山至長沙灣的286C開始投入全日服務，令途經青沙轉車站全日服務路線新增至6條。社交專頁「大埔交通 Transport in Tai Po」近日發文指，眼見青沙轉乘網絡的全日服務巴士路線已經覆蓋火車沿綫各住宅區，如沙田、火炭、上水及馬鞍山，但來往大埔仍只得繁忙時間服務的路線，以及前往西九龍站的W3。有網民留言亦感不平，指「大埔經常被遺忘」。

任啟邦指，新增全日服務路線來往大埔至九龍西或葵涌仍是可行方案。（資料圖片）

翻查區議會文件，在2014至15年度的大埔區巴士路線發展計劃上，有區議員曾建議前往旺角柏景灣的72X號線改道行經青沙公路，不過更改路線計劃最後擱置，並改為新增來往大埔及尖沙咀、只在繁忙時間行駛、途經青沙公路轉車站的272X。大埔區區議員任啟邦憶述，當年改組路線因不獲市民支持，最後遭否決。他認為，如要更改路線行青沙公路，原有的乘客會受影響，故有一定難度。

大埔前往葵涌 繁忙時間在城隧轉車需等三四班車

縱然更改現有路線有一定難度，但任啟邦指，新增全日服務路線來往大埔至九龍西或葵涌仍是可行方案，「以目的地大埔前往葵涌為例，居民先要乘搭73X到城隧再轉車，在繁忙期可能要等3、4班車才能轉乘。不少居民都會前往葵涌工廈一帶上班，如有車直接前往葵涌一帶，便能減輕市民轉車之苦。」他指，未來在區議會上亦會建議巴士公司考慮新增現時未有覆蓋的地點路線。

大埔居民若在繁忙時間出發到葵涌，在城隧轉車需等三四班車。 （資料圖片/吳鍾坤攝）

不過任啟邦表示，過去五年，區議會曾不斷與巴士公司及運輸署，討論新增全日巴士路線駛經青沙公路轉車站一事，卻仍未見有巴士公司有意欲行動，「巴士公司回覆指看不見有需求。」但任啟邦認為，有沒有需求與會否新設路線是「雞或蛋先」的問題，「以72號往長沙灣的巴士為例，如果可以全程行快線，不經大埔公路，一定快好多。不過舊路有許多村落居民乘搭，如就此設立快線前往深水埗，巴士公司或會覺得乘客量不足，不過沒有路線也不會突然有乘客，乘客也可以累積回來。」

現時連接沙田及九龍市區的三條行車隧道中，獅子山隧道和大老山隧道繁忙時期經常出現「車龍」，利用青沙公路，能否改善塞車情況？任啟邦認為，就短期而言，因應吐露港公路沙田段目前正在進行道路擴闊工程，而新設巴士路線行經青沙公路，仍要途經上址，故塞車問題仍無可避免，但他指，就長遠而言，政府應是時候考慮分流巴士到不同隧道，減輕堵車情況。