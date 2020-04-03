【新冠肺炎】感染群組增　各行各業停業14日　時間線一文睇清

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港至今累計有逾800宗確診個案，其中酒吧、卡拉OK場所等都出現了感染群組。為減少病毒在社區傳播，政府自上月底起，先後宣布不同場所、行業需停業14日。根據政府宣布的先後次序，各類場所的14日限期又於何時屆滿？

特首林鄭月娥在3月27日宣布進一步防疫措施，表示在28日下午6時起會關閉浴室、健身中心、桌球室、保齡球室及溜冰場、戲院及租用處所如Party Room的六類場所，有效期為14日；即到了4月10日才會重開。

到3月31日本港又出現了卡拉OK感染群組事件，政府於4月1日再刊憲，下令關閉卡拉OK場所、麻雀館及夜總會，而美容院、會所及按摩院亦需採取防疫措施，任何人身處其中，在可行情況下須一直佩戴口罩，店舖亦須為進入的人士量度體溫及提供消毒潔手液；即到了4月15日，卡拉OK場所、麻雀館及夜總會才會重開。

由於本港一度出現最大的感染群組「酒吧群組」（截至4月3日，累計80人並出現第三代傳播），特首林鄭月娥曾於3月23日的記者會上曾表示，打算透過修例發出「禁酒令」，暫時禁止全港約8,600間持酒牌的食肆和酒吧賣酒，其後澄清禁酒令原來只屬建議；惟昨日（2日）再宣布，今日（4月3日）晚上6時起，關閉全港酒吧14日；即到了4月17日，酒吧等場所才會重開。