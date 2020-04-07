【集體回憶】明將壽司全線結業　沙田街坊公投紅豆軍艦最經典

不少八、九十後學生時代的集體回憶、有「暗黑料理」之稱的明將壽司，位於沙田希爾頓中心的最後一間門市，已於上周結業。不少網民慨嘆「懷念一起嘔吐的日子」、「最後的勇者塔也要消失了」、「以後冇得打大佬」。開業20多年的希爾頓門市目前已人去樓空，並已將該舖還原，有沙田街坊直言「都唔知點解呢間嘢可以生存到咁耐」。

明將壽司一直標榜平價及獨特壽司，全盛時期開設十多間分店，是不少八、九十後的學生時代回憶，西九龍中心的明將早於2014年結業，其餘分店亦陸續結業，至2017年，只剩下沙田及屯門的分店，故自希爾頓中心的門市於上周結業後，意味着明將壽司全線結業。明將壽司以自創壽司聞名，包括牛肚壽司、可樂糖軍艦、啫喱壽司、綠茶雪糕壽司、紅豆奶油軍艦等「名物」，色相「其貌不揚」，故有「暗黑料理」之稱，食客光顧時都會戲稱是「打大佬」。沙田分店消息傳出後，不少網民紛紛留言「悼念」，「一起嘔吐的日子」、「地獄料理終於光榮結業」、「我仲以為一早冇咗」、「懷念飯壽司」，更有人形容是「一個時代的終結」。

沙田街坊陳小姐受訪時直言「終於執喇」，她笑言年少時因「貪得意」前往光顧，最難忘是紅豆軍艦，「會同啲未去過嘅朋友去整蠱佢哋」，由於該店在希爾頓中心屹立二十多年，她慨嘆「都唔知點解呢間嘢可以生存到咁耐」，坦言雖然價錢便宜，但非常難吃，「人食架咩？」旁邊的女友人更笑指陳小姐，「記得佢食嗰個可樂糖軍艦嘅感覺，就好似初戀咁永世難忘！」

可樂糖軍艦屬名物之一 年少抱挑戰心態光顧

朱同學亦認為明將「名物」之一是可樂糖軍艦，「真係見到有人食，應該嚟玩嘢多」，他亦指聽聞該店的壽司「啲飯係熱」，認為明將壽司的配搭以奇怪聞名，「紅豆軍艦最經典，臭名遠播，我家姐瀨過嘢，勸我唔好去試」。

另一名沙田街坊Dickson則指，自己年少時光顧明將是因為挑戰心態，「會同朋友去挑機、打大佬」，近年光顧則因為是價錢較便宜，「細個時覺得最經典係紅豆軍艦，仲有希靈魚壽司，酸嘅」，他直言明將壽司的配搭太「騎呢」，故並沒有全數挑戰，「你點會食可樂糖壽司呀？」

位於希爾頓中心三樓的明將壽司，業主已將該舖位還原，該樓層亦有三至四間空置舖位。據記者現場觀察，共有三層的希爾頓中心整體空置率約一成，人流較少，有商戶表示因疫情約少了三成客人，食肆的生意影響較為嚴重，其餘店舖如藥房及連鎖店則影響不大。

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