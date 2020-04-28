青雲觀迎賓狗「阿Kill」疑被打斷腳　負責人：下次會保護返佢

早前屯門青山寺青雲觀貼出告示，指疑有行山人士以行山杖狂打寺內的一隻唐狗，致令其腳骨斷裂；告示上形容有關的行為是喪心病狂，而且觸犯了虐待動物罪，事件引起網上不少迴響。《香港01》記者今天前往青雲觀，見到現時唐狗的傷勢已大致復原，而且面對陌生人也不怯場，伏在地上十分乖巧。據青雲觀負責人指，唐狗雖然名叫「阿Kill」，名字夠惡但其實性格溫馴，常在寺內「迎賓」；又指如下次再見到有人打牠，「一定會盡我責任保護返佢」。

名字夠惡但性格溫馴

記者今天下午到訪青雲觀，找到早前腿部受傷的米白色唐狗「阿Kill」。只見牠趴在寺廟入口前，即使記者湊近拍照牠都不感緊張，但在牠的前腳，則仍可見到留有傷痕。青雲觀負責人陶先生指，唐狗雖然名叫「阿Kill」，名字夠惡但其實性格溫馴，現時大約7歲，平日對着寺廟內的員工會很熱情活潑，對前來參拜的人士則很冷靜，「唔係好理啲外人，更加唔會咬唔會吠」。遇上節日多人前來參拜時，阿Kill會站在門外「迎賓」；但到了夜晚寺廟內沒有員工留守時，阿Kill和另一隻狗則要擔當「看門」的重任，「夜晚就另一個性格，佢知道要保護呢度，連我上嚟佢都會吠」。

閉路電視有盲點 無法記錄事發經過

陶先生指，青雲觀位於行山熱點旁，一些遊人「見路就行」也會來到此處，而疫情開始後多了人行山，其間他發現，阿Kill行走時一拐一拐的，與平日與其他狗隻打鬧所致的傷勢有別，「同平時打交嗰啲傷唔同，之後開始懷疑有人打佢，有啲行山經驗豐富嘅人就覺得，隻狗係被人打先會咁樣，所以我哋兩個幾月前貼呢張通告，主要係想有阻嚇作用」。陶先生指，場所內雖設有閉路電視，但有不少盲點，至今未有發現可疑人物，因此也沒有報警處理，「啲人咩心態真係好難講，好多人覺得唔鍾意狗咪打......行山個個都揸住枝棍，唔可以個個都懷疑，又唔係好證實到佢畀人打，所以惟有貼通告警告啲人」。

事件發生至今約三星期，陶先生指，阿Kill腿部的傷勢已大致復原，又指如牠再次受傷，或會報警及帶往驗傷，假如是親眼看見有人打狗，雖然未必會上次搏鬥，但會盡一切方法拖延時間等候警察來到，「一定會阻止、同個人講唔可以咁做......會盡我責任保護返佢（阿Kill），始終佢幫我做咗很多嘢」。