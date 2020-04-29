【五一黃金周】生意暴跌九成　上水藥房老闆：今年當冇5.1

五一黃金周將至，今年受疫情影響，全港市道慘淡。近月受限於入境隔離令，水貨客大減，本來人來人往的上水水貨街，幾個月來都水盡鵝飛。有藥房老闆指，往年的五一黃金周的生意額可達2、30萬，但相信今年沒有水貨客願意接受14日的隔離令再來藥房購物，「今年當冇5.1啦。」亦有藥房店員稱，對黃金周的生意不樂觀，而生意大跌下無奈要員工放無薪假，由本來12名員工，現時減至每日3人上班。

政府昨日（28日）宣布，延長內地入境人士強制檢疫14日安排，至6月7日為止。上水龍深路、新康街及新祥街一帶，一直以來藥房及水貨客雲集。自新冠肺炎爆發以來，水貨客消失，上水一帶回復「平靜」，藥房生意變得冷清。

記者今日中午到上水藥房一帶巡視，街上行人寥寥可數，亦不見有拉行李篋的水貨客。（蔡正邦攝）

記者今日中午到上水藥房一帶巡視，街上行人寥寥可數，亦不見有拉行李篋的水貨客；街上每隔幾個舖位便出現「吉舖」，閘前貼上招租告示；至於藥房龍頭「龍豐」在上水的幾間分店，統統都拉上大閘，並貼上「顧客請到鄰近分店選購」的告示。

微信接單救生意 「但係都頂唔到租金」

位於龍琛路一間藥房開業有10多年，老闆方先生指，過去一日生意額達十多萬，「5.1嚟講2、30萬更加冇問題。」不過受入境隔離令影響下，目前他一日只做得成數千元生意，而相鄰的藥房亦接連倒閉。方先生不願透露目前藥房租金，不過就指業主已減租一半。他又稱，現時大部份生意均利用微信接單，有客戶訂貨才寄回內地，「但係都頂唔到租金」，又直言對五一黃金周生意不感樂觀，「今年當冇5.1」。

街上每隔幾個舖位便出現「吉舖」，閘前貼上招租告示。（蔡正邦攝）

深圳當局昨日開始，對所有經深圳口岸入境的人士，就地集中隔離14天。「啲人落嚟買貨，要喺度隔離14日、上到去又要隔離14日」，方先生對未來4日長假更加不樂觀，相信沒有人會特地花「28日」到香港購物，他又指上水藥房一帶冷清，「喺條街用機關槍掃射都射唔中人！」

員工被迫放半個月無薪假 賣防疫物資幫補

另一間於新發街的藥房，店員盧先生則認為，過去5.1黃金周生意並無大幅上升，「內地人都係經香港出外地，唔會嚟多咗（上水）」。他指以往的周末人流最多，生意亦最好，現時的生意卻大跌9成，本來一共有12名員工，現時無奈地每日減至3人上班，所有同事每月都要放半個月的無薪假。

盧先生又指，過去藥房主要出售化妝品，現時逼不得已都要出售消毒液等防疫物資，幫補生意，「平均一件賺幾蚊，都要入埋嚟賣」。