【新冠肺炎】五一黃金周賓館大嘆經營困難　租金大減八成反遇租霸

本周四（4月30日）佛誕和周五勞動節（5月1 日）接連有數天假期，但受新冠肺炎疫情影響，香港旅遊業步入寒冬，五一黃金周的盛況再不復見。多間酒店劈價之餘亦推出不同優惠吸客，在旺區經營的賓館，疫情下同樣面對不少困難。有賓館負責人指，近數月完全沒有接到旅客生意，遂將房租銳減至百多元一日吸引本地客入住，盼能付得起租金及人工「維本」，惟租金便宜卻引來背景龍蛇混雜的「租霸」，在經營上難上加難。

在尖沙咀一帶經營數間賓館的阿昕指，過往生意以東南亞和內地旅客為主，房租約500元一日；而近數月各國因應疫情封關，在沒有旅客之下，她轉以本地客人為目標，同時將房租減至百多元一日，「冇晒旅客咪要做本地客生意，我諗我哋成棟大廈好多人為咗租金、人工都會咁做」。她表示，原本有數名兼職、接待處等員工，現時「可以炒嘅都炒晒」，由她和拍檔攤分工作，又指保守估計業內有三成賓館「撐唔住」，「已經唔係講賺錢，完全唔使諗，係諗住維本啫」。

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曾報警欲趕租霸 獲覆只能帶同房間雜物備案

阿昕表示，最希望能有月租客人，可以「成個月唔使煩」，但現時仍以日租客人居多。她坦言，做本地客人的生意比過往更加辛苦，皆因不知道對方來自甚麼背景，即使接待了一些懷疑吸毒的人士，也沒權過問對方在房內會做甚麼，除此之外，更面對「租霸」問題。「有啲睇落好唔正經嘅人，開頭第一日準時畀錢，到第二日就開始拖，第三日就好早出門好晏返嚟，我哋用whatsapp追佢畀錢，就甚至block埋我哋」。

阿昕指，早前不甘房間被佔，曾報警希望能驅趕「租霸」和清走房內雜物，惟警員來到後，只能着她帶同房間內的雜物到警署備案，「近期係十單有四單都係呢個情況，租平自然會引嚟好多唔知咩人入住」。她表示，為了百多元的生意耗上大半日處理，絕對「辛苦過成間賓館都住滿人嗰時」。

嘆8萬元津貼並不足夠

雖然早前政府提出首輪300億元防疫抗疫基金之下，曾向賓館持牌人發放一筆過8萬元的津貼，但阿昕坦言金額並不足夠，她指賓館行業在疫情下首當其衝，生意受到很大影響。她又表示，業界很多人希望第三輪抗疫基金能再有措施照顧賓館，但阿昕認為現時各行各業都面對很大挑戰，政府短時間內未必再能提供幫助，只希望疫情盡快完結，「不過政府至少可以派下搓手液、口罩等等，始終我哋每日接待唔同人，好大機會面對需要隔離嘅人士」。