荃灣德華公園恐怖龜咬龜　動物義工：棄龜自生自滅等死

平日行經公園水池，不時都見有大大小小的烏龜在曬太陽，牠們貌似十分悠閒，但其實「暗藏殺機」。據香港兩棲及爬蟲協會估計，現時全港公園水池的棄龜數目至少有一萬隻，惟有關的居住環境並不理想，牠們生病、沒有食物均沒人照顧。日前協會接獲市民報料，指荃灣德華公園內疑有龜隻因打架或食物不足，出現龜咬龜的情況，龜隻頭部更被完全「咬甩」，狀甚恐怖。適逢佛誕，協會義工呼籲市民關注棄龜問題，切勿胡亂放生同時支持領養，以拯救更多活於絕望中的棄龜。

池內有不少龜隻的頭、手、尾部都出現潰爛，表皮發白。（呂諾君攝）

香港兩棲及爬蟲協會領養及動物福利部義工黃朗研（Victor）表示，日前接獲市民反映，指在荃灣德華公園的一個水池內有大量烏龜，惟期間見到有龜隻的頭部疑被另一隻龜咬斷，認為情況異常，因此向告知協會，希望他們能拯救有問題的龜隻。

池內龜隻頭手尾部均潰爛 至少有兩龜屍

記者今天（30日）跟隨Victor到荃灣德華公園的水池視察，其間見到池內有不少龜隻的頭、手、尾部都出現潰爛，表皮發白或是腫起一塊塊，爛肉隨水漂流。據Victor指，水池內有多個常見的水龜品種，包括巴西龜（紅耳龜）、黃耳龜、斑龜、草龜，而他觀察到至少有兩隻烏龜長時間沒有郁動，頭頸僵硬。Victor指，牠們應該已死去好一陣子。他其後通知公園職員，著對方盡快將龜屍清理撈起。

龜專家：公園水池非理想居住環境

「公園嘅水池大部分都係觀賞用途，過濾系統唔足以應付百幾甚至係幾百隻龜；到水質變差時，容易出現細菌感染，例如龜殼角質化、變咗白色。」Victor指，雖然平日在公園水池常會見到大量烏龜，但其實水池並非理想的居住環境，龜隻在內「好快就死」，之所以會維持數量，是因為不斷有人放入新的棄龜。他表示，公園內常見貼有「不可餵飼」的告示，但在沒有食物之下，雜食性的水龜會選一些體型較小的龜來咬，「所以最近有市民話發現有龜食龜，我哋相信係真嘅，自己都曾經親眼見過同類事件。」

溫度不適無法冬眠易病

他續指，在其他公園曾見到有咬合力更多的水魚、鱷龜等，也知道曾有陸龜被放到水裏。他表示，在德華公園內的龜隻有頗大規模的「爛肉」情況，認為是龜隻打架令傷口有細菌感染；除此之外，水池棄龜亦有一些常見的疾病，「喺香港，冬天溫度唔足以令烏龜冬眠，有時冬天得12、3度，啲龜唔願郁但又冬眠唔到，好易就會凍親有肺炎。」Victor又指，有市民會餵飼麵包、用硬幣擲龜，或是不小心在水池中留下垃圾，這些都對龜隻有害，「麵包嘅碳水化合物、糖份積聚太多喺龜嘅身體，肝腎負荷會好大；雜物譬如硬幣、膠袋、利是封， 啲龜好奇咬同吞落肚會造成塞腸。」

「放生」等於「放死」

一直以來，不少人認為放生生物可以積福，適逢佛誕，Victor希望再次呼籲大家不要胡亂放生，指出棄龜在水池內自生自滅， 寵物不是野生動物，「放生」最終等於 「放死」。他又指， 現時會內已有300隻動物待人領養，在領養人有限地方有限之下，很難不斷的拯救動物，因此希望市民多支持領養，同時明白救動物要從源頭做起，不要放生之餘，見到有人放生時也要阻止，務求「救得一隻得一隻」。