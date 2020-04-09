保護生態人人有責，但往往有人隨意糟蹋自然環境。台灣有網民日前在小琉球目擊一名浮潛客不但觸摸海龜，甚至一度用腳踩着，一怒之下把影片上傳到facebook，慨嘆這稱行為猶如「海洋悲歌」。事後當地海巡署表示正追查事件，涉事業者亦發文致歉，但指公司非故意讓遊客碰海龜，而該名有疏失的教練已暫停服務。

有小琉球的海龜被浮潛客發現，龜背一度遭人踩着。台灣海巡署事後稱會追查事件。（fb群組「爆料公社」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

發現事件的網民在facebook群組「爆料公社」發帖，稱身為海洋狂熱者，未料在上周四（2日）於小琉球浮潛時，竟目睹有浮潛業者在導覽遊客期間，竟允許遊客觸摸海龜，甚至用腳踩在龜背上。

影片中，樓主見狀隨即上前提醒當事人「不能踩」，其後亦去信交通部觀光局檢舉，惟當時收到通知稱因不是現行犯，海巡署追查有困難。樓主遂在一周後將影片上傳到社交平台，希望透過社會輿論撻伐這種不尊重野生動物的行為，並呼籲大眾保護生態環境。

帖文至今已有逾3萬人讚好和表示「嬲嬲」，紛紛促當局處罰業者及遊客，又留言指「不能乖乖欣賞他們就好嗎？」、「要不要讓人家踩你讓你頭浸水啊」、「腳犯賤嗎？」。台灣海巡署長室facebook周四（7日）回應，指當局收到舉報，「一定追究到底，絕不寬貸」，現交由南部分署調查，表明「海龜是海巡罩的。欺負海龜，一個都別想跑！」

涉事業者在遭外界抨擊後亦在facebook發帖表示，已轉交遊客資料予調查單位，「還本店一個清白」，解釋相關教練下水前有告知遊客絕不能觸碰海龜，「當時在拖拉遊客向前游動，較後面的遊客卻私自碰觸、踩海龜之行為，教練並無注意，屬實教練疏失」，公司已暫時該教練的服務，直至當局有調查結果，強調「本店深感抱歉與不捨」。

（綜合）