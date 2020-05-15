院舍引AI機械人　為長者送水探熱　初創公司：盼減輕護理負擔

香港自1月起爆發新冠肺炎疫情，至今累積確診個案逾千宗。為了防疫，全港院舍謝絕探訪。有院舍去年已引入智能機械人，適逢今年遇上疫情，機械人發揮用途，供長者與家人視像通話，甚至利用它們當「助手」，舉辦小組活動。院舍稱，機械人大大減輕了護理人員負擔，「如果冇咗temi（機械人），同事可能做唔到home office。」 攝影：李澤彤

今年91歲的何婆婆雙眼失明以及患有認知障礙，她多年前入住九龍盲人安老院，其女兒及孫女Ｗinnie過往幾乎每日均到院舍探望她。惟自2月起院舍謝絕一切探訪，不能相見下，家人極擔心何婆婆狀況。

今年91歲的何婆婆雙眼失明及患有認知障礙，她多年前入住九龍盲人安老院。受疫情影響，兩婆孫只得透過視像通話見面。（李澤彤攝）

3月下旬何婆婆因肺炎入院，家人時隔兩個月才能與婆婆碰面。Winnie直指當時「心情好差」，當婆婆康復出院後，再次入院舍須隔離14日，一家人透過機械人進行視像通話，Winnie指見到婆婆容貌才「安心晒」，「我們好擔心，院舍要把婆婆隔離14日，但機械人可以不用隔離，去到婆婆床邊和我們通話。」

3月下旬婆婆因肺炎入院，家人時隔兩個月才能與婆婆碰面，Winnie（左）直指當時「心情好差」。（李澤彤攝）

香港盲人輔導會旗下的九龍盲人安老院去年9月引入「temi」AI智能機械人，現時院舍共有3部「temi」。受疫情影響，院舍從2月起只保留最基本人手，加上要減少人群聚集，與長者做健身操等小組活動，要從本來在大廳內進行，改為須移師到房間、四人一組地進行。

院長楊琼表示，活動需要小組進行，令護理人員工作負荷大大增加，而利用機械人便能減輕職員工作量，「疫情下人手少了三分之一，機械人作為助手，在職員陪同下與長者做健康操及播歌，又可以幫忙派送水等，都減省了人手。」她又指，「如果了沒有temi，同事可能無法在家辦公。」

香港盲人輔導會旗下的九龍盲人安老院去年9月引入「temi」AI智能機械人，現時院舍共有3部「temi」。（李澤彤攝）

院長：老人家摸到機械人好開心

香港護理人手長期空缺，楊琼稱，院舍一直積極引入新科技，期望藉此吸引更多新人入行，「院舍行業太落後，年輕人不會入行，不向前走就會向後退。」她指，院舍去年引入機械人，充當物理治療師、言語治療師等實習學生的助手，利用機械人舉辦小組活動，「機械人會跟着實習學生到長者身邊，老人家摸到機械人會好開心。」她又稱，由於政府資助院舍的房間內沒有電視及音響設備，而機械人能在小組活動時播放音樂，打開長者心窗。

初創公司Zunosaki營運總監張晧程（右）去年把機械人「temi」從以色列引入香港，而九龍盲人安老院院長楊琼（左）自去年9月便在院舍引入「temi」AI智能機械人。（李澤彤攝）

初創公司Zunosaki營運總監張晧程去年把機械人「temi」從以色列引入香港，為了因應香港文化，初創公司為機械人加入新的軟件及硬件，如新設廣東話等。現時「temi」售價約3萬元一部，張晧程稱，現時公司正研究為機械人加入探熱及不同輔助治療功能，望能減輕院舍職員工作量，提升長者的生活質素。