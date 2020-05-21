大埔藝術中心關閉半年　團體自發舉網上直播藝術節：好想接觸社區

去年反修例運動持續，位於大埔太和路的大埔藝術中心去年9月開幕，正處於衝突中心地帶，加上新一年又迎來新冠肺炎，大埔藝術中心取消所有文藝活動，關閉了大半年。近日，一眾駐場藝術團體自發將藝術「搬上」網絡，連續一星期於網上直播藝術節，舉辦舞蹈課、兒童劇場及繪畫等等。其中有份籌辦的舞蹈工作室表示，藝術中心沉寂了大半年，是次打算藉着疫情人人在家期間，靠網上直播宣揚藝術。

10個大埔藝術中心內的藝術團體自發籌辦網上藝術節《隔離藝術ing》，由5月25日至31日，一連七日在網上舉行直播，由製作公司媚川義務協助統籌，並由不同藝團輪流授課，如印度舞、粵劇、踢躂舞及詠春等，市民可以在網上免費收看。

10個大埔藝術中心內的藝術團體自發籌辦網上藝術節《隔離藝術ing》，由5月25日至31日，一連七日的在網上舉行直播。

大埔藝術中心前身為大埔官立中學，多年前獲大埔區議會及香港藝術發展局資助，為本地表演藝術團體及藝術家提供創作空間，去年9月起大批藝術團體進駐。有份籌辦活動的舞蹈工作坊STEP OUT Studios創辦人之一Cal表示，受社會運動及疫情影響，不少藝團進駐藝術中心大半年以來，均沒有接觸過社區，「也有點無奈，本來租藝術中心的目的是推廣踢躂舞，這麼多月以來都想接觸社區，這次終於忍不住想搞個藝術節，想接觸大家，而藝術團體之間因這次亦多了合作。」

大埔藝術中心受疫情影響，目前仍關閉。Cal表示，許多居民都不認識新落成的大埔藝術中心，希望疫情過後，有更多市民進來參觀。