Deliveroo轉制惹不滿　千名外送員參與罷工　求見高層爭復舊制

新冠肺炎疫情下，不少市民stay at home叫外賣，但日前有任職Deliveroo的外送員向《香港01》透露，公司在此時推行新制，美其名推出「加乘獎金」，其實變相令員工的收入減少，因而引起不滿。據了解，當中有人發起反對行動，至今已有過千人參與。 除了按章工作、每小時只送一張單令餐廳在高峰時間囤積大量外賣，今日（25日）亦有約100名外送員聚集在中環碼頭，一同商討進一步行動。他們其後前往Deliveroo位於中環的辦公室，希望能與高層直接對話。行動發起人除了要求公司盡快回復舊制，亦為引起不便而向顧客致歉。

負責組織今次行動的Eric指出，今次公司推行新制，初步估算外送員的收入會減少三至四成。（呂諾君攝）

據Deliveroo的外送員透露，上周五（22日）開始公司推行新制，一改以往為每張單設立最低價錢的做法。過往「步兵」每張單最低收入為35元，車手則為$50元，在新制下「保底」收入卻被取消，猶如失去「最低工資」。而公司推出「加乘獎金」計劃，如外送員一星期接單率達到八成，可獲每張訂單1.3倍獎金。不過，此舉變相規限他們不可「踢單」，失去選擇和衡量工作量的自由。

今天約100名步兵、車手帶同電單車聚集在中環碼頭，商討一些後續行動。他們隨後到Deliveroo位於中環的辦公室，與公司代表會面。

任職Deliveroo車手三年的Tobby表示，平日在中環一帶工作，指出自己不時「踢單」，「公司派單好random，有時距離太遠，明明有其他人喺度又唔派畀佢哋。」（呂諾君攝）

僅按距離計算 上山收入與平路相若

任職Deliveroo車手三年的Tobby表示，平日在中環一帶工作，指出自己不時「踢單」，「公司派單好random，有時距離太遠，明明有其他人喺度又唔派畀佢哋。」有時要送至山頂、半山等住宅，但收入卻與送平路相若。他又指，雖然公司早前曾致電解釋新制，但一直沒有公布加乘獎金的金額，「到星期六先知原來咁低！」他又指，原本月入2萬多元，估計新制下只會有1萬多元，因此今天與其他人一同前來爭取要公司回復舊制。

負責組織今次行動的Eric指出，今次公司推行新制，初步估算外送員的收入會減少三至四成。他表示，自周六（23日）開始在telegram上號召，短短數天已聚集到全港多區共1,300多名成員，更聯繫到不少南亞裔車手。「以前做袋鼠（Deliveroo） 就係好自豪可以做返自己。」Eric指，舊制之下外送員接單有選擇權，「例如喺中環碼頭要上麥當勞道、跑馬地又派去個zone嘅最盡頭去到淺水灣，遠單同平時單差唔多錢，冇人做係供求問題。」

受傷也因怕被扣出席率「頂硬上」

平日外送員日曬雨淋，有人即使受傷也因怕被公司扣減出席率而「頂硬上」繼續工作，也有人指常被辦公室客服職員不禮貌對待。Eric表示，今次行動希望能令每位外送員都有公平的工作環境。現時他們在每個周六、日的高峰時段（晚上6至9時）都按章工作 ，一小時內只接一單就下線，未來除了港島區，亦有其他地區的人員響應，「我想做一個影響出嚟畀公司睇，我哋唔滿意呢個制度。」Eric形容，公司不能以「檀島的價錢」換取「半島的質素」，現時他們的主要訴求是要求公司回復舊制、取消加乘獎金計劃，「其實本身其實福利上係ok，令我哋外送員都有心提供好嘅服務。」他又指，對不起廣大客戶，表示在行動期間收餐時間將會延長，但如公司仍不作回應，將繼續升級。

+ 2

Deliveroo發言人：本周將安排與送餐專員會面

戶戶送發言人回覆查詢時表示，公司送餐專員為自僱人士，應用程式更新後，新的系統可較準確預測每張訂單的所需時間及向送餐專員支付的費用，更有效地反映送餐專員實際完成每張訂單的所需時間。發言人指，送餐專員期望兼享可觀收入及彈性工時以配合其生活上的其他安排，是戶戶送一直致力提供的工作機會。而作出更新後，送餐專員收取的費用將更準確地反映他們完成各張訂單所需的時間，意味着送餐專員若接受超過80%的獲派訂單，他們將能夠獲得更高收入；強調一直與送餐專員保持緊密溝通，又指有關是次應用程式更新，公司會於本周在不同地區安排與送餐專員會面以聆聽他們的意見。