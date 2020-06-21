【違法打卡】排洪隧道成打卡熱點　山藝教練：山洪暴發隨時死人

疫情下人人留在家中，早前各大山徑亦人滿為患。近月，有不少人在網上貼出在俗稱「地龍」的地下引水道照片非法「打卡」，甚至有人公開介紹應如何前往各大「地龍」打卡，惹來迴響。有行山教練指，「地龍」暗藏蝙蝠及細菌，如不慎遇上水洪暴發有機會致命，提醒市民應自律，切勿前往非法進入的地方。

俗稱「地龍」的地下引水道，用作疏導雨水及防洪抵禦暴雨，目前《水務設施條例》禁止市民進入此類水務設施，如違法最高刑罰為五萬元及監禁兩年。不過日前多次有人在網上的行山群組發佈在「地龍」的打卡照片，甚至有人拍攝了影片教授前往地下引水道的方法，相關影片更有超過6,000次觀看次數。

記者於星期五（19日）到位於離島及新界西的兩大熱門「地龍」視察。據現場所見，離島一條「地龍」入口有欄杆圍住，但入口內前往排水道的樓梯則沒有被鎖上。除這一個入口外，「地龍」其實可經另一邊沙灘進入，毫無阻擋。採訪當日，引水道內的水幾乎乾涸，內裏漆黑一片。但引水道外面貼有告示，警告隧道隨時有洪水洶湧沖出，提示市民切勿逾入，免生危險。

採訪當日，引水道內的水幾乎乾涸，但引水道外面貼有告示，警告隧道隨時有洪水洶湧沖出，提示市民切勿逾入，免生危險。（香港01記者攝）

另一條位於新界西的排水隧道，亦是人們探險的熱點。前往排水隧道期間，沿路沒有途人，惟向附近市民問路時，居民都約略知道「地龍」位置，從而給記者引路。該排水隧道的入口處能徒步到達，可是入口的閘門均沒有上鎖，能隨便出入。

另一條位於新界西的排水隧道的入口處能徒步到達，可是入口的閘門均沒有上鎖，能隨便出入。（香港01記者攝）

在上星期連日暴雨下，該條熱門排水隧道水流急速，雖然成人能夠着地，但目測水深亦過膝。而排水隧道的地勢險峻，若稍一不慎便會失足從斜坡跌下。隧道內更伸手不見五指，若無電燈照明難以辨別方向。

香港山藝協會總教練梁梓浩提醒，若排水隧道一水漲會變得極為危險，而且內裏昏黑無光，亦可能有蝙蝠出現。他勸喻市民要自律，切勿前往非法進入的地方。他又指，近年多了遊人假日前往郊遊，但對地勢不熟悉而頻生意外。他呼籲市民在挑戰野外環境時要量力而為，新手可盡量考慮前往郊遊徑遊玩，「現時資訊發達，網上容易找到郊遊資訊，別人建議可以去卻未必一定安全，環境因素變化太大」。

渠務署：出入口設欄杆阻市民進入

渠務署回覆查詢時表示，由於隧道屬於密閉空間，市民私自進入會容易受到安全和健康威脅，如氧氣不足、吸入有毒氣體及被突如其來的洪水沖走等。 渠務署又指，為保障市民安全，於雨水排放隧道出入口已設欄杆阻隔市民進入。不過根據記者當日觀察，雨水排放隧道入口處的欄杆並未有鎖上，人們能隨意推開進入。署方補充，署方開放了荔枝角雨水排放隧道的部分設施，包括荔枝角雨水排放隧道設備中心、靜水池及蝴蝶谷道寵物公園，供市民預約導賞參觀，並會繼續檢視開放更多轄下設施的可能性。

至於水務署回覆查詢時表示，過去三年進入水務設施而觸犯《水務設施條例》而被檢控的個案有9宗。 署方又補充，基於安全理由，不會安排參觀輸水隧道。